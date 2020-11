Cамые эффективные и доступные лекарства и препараты для домашнего лечения COVID-19

Россия продолжает ставить антирекорды по суточной заболеваемости коронавирусом. Система здравоохранения с трудом выдерживает наплыв пациентов, из-за чего многим приходится лечиться самостоятельно.

В этом материале описаны наиболее эффективные препараты, которые используются для лечения легкой и средней форм Covid-19 в домашних условиях. Чем лечат коронавирус в домашних условиях? Пока еще не существует вакцины, чья эффективность подтверждена достаточным объемом исследований, ‎или лекарств против коронавируса.‎ Тем не менее врачи научились бороться с инфекцией с помощью уже известных медикаментов — ряда противовирусных и иммуномодулирующих лекарств, антибиотиков и антикоагулнтов, жаропонижающих средств. Сколько дней держится температура при коронавирусе у взрослого и ребенка В большинстве случаев повышение температуры начинается на второй-третий день заражения — до 37-38 градусов, кроме того температура может снижаться до 35-36 градусов. Продолжительность гипертермии зависит от тяжести того, как протекает болезнь1. У взрослых при легкой форме коронавируса температура не превышает 38 градусов и держится около недели, в более тяжелых формах — поднимается до 39-40 градусов. Если коронавирус осложняется внебольничной пневмонией, повышенная температура может сохраняться до трех недель. Статистика показывает, что у младенцев, детей и подростков температура поднимается реже — обычно до 37-38 градусов — и держится два-три дня. Эксперты ВОЗ рекомендуют мерить температуру несколько раз в день в течение 14 дней с момента появления симптомов и по возможности записывать данные в дневнике. Жаропонижающие препараты для домашнего применения Повышенная температура тела — это показатель того, что организм борется с вирусом, поэтому принимать жаропонижающие препараты без мнения лечащего врача не рекомендуется. Для профилактики, а также при бессимптомном течении заболевания принимать жаропонижающие средства бесполезно и даже опасно для здоровья. Парацетамол Это лекарство обычно используют при респираторных заболеваниях, гриппе и простуде для снижения температуры при лихорадке и облегчения общего состояния. Еще в первую волну коронавируса ВОЗ рекомендовала использовать парацетамол в качестве жаропонижающего средства, уточняя, что речь идет не о лечении, а смягчении симптоматики. Врачи рекомендуют принимать парацетамол только в том случае, если температура выше 38 градусов, а болезненное состояние усугубляется болями в голове и общей слабостью. Photo: uteka.ru Ибупрофен Это нестероидное противовоспалительное средство так же популярно, как и парацетамол, поскольку обладает аналогичным жаропонижающим и болеутоляющим эффектом. Согласно исследованиям, в ряде случаев ибупрофен может усугубить состояние больного — в частности, могут проявляться побочные эффекты у людей с астмой, сердечно-сосудистыми заболеваниями и плохой циркуляцией крови. Кроме того, если ибупрофен принимается в течение долгого времени, это может вызвать раздражение желудка и дополнительную нагрузку на почки. Несмотря на отсутствие доказательств, весной ВОЗ официально рекомендовала людям с симптомами Covid-19 не применять ибупрофен для облегчения симптомов. Photo: stolichki.ru Цитрамон П Медисорб Анальгезирующее комбинированное средство, в котором есть ацетилсалициловая кислота, парацетамол и кофеин. Рекомендуется в том числе при лихорадочном синдроме во время острых респираторных заболеваниях и гриппе. В совокупности с народными средствами (малиновое варенье, чай с имбирем) и обильным питьем помогает пропотеть и сбить температуру. Photo: ozon.ru Кортизон Кортизон, глюкокортикостероиды и родственные кортизону вещества также успешно сбивают температуру. При этом министерство здравоохранения Франции в своих рекомендациях подчеркивало, что кортизон при коронавирусе употреблять не рекомендуется, потому что он вызывают выраженное подавление иммунитета. Поскольку исследования о влиянии указанных препаратов на COVID-19 не проводились, при выборе противовоспалительных препаратов лучше консультироваться с врачом. Photo: apteka.ru Ибуклин Действующее вещество ибуклина — ибупрофен и парацетамол, которые эффективно снижают высокую температуру. Тем не менее врачи советуют это лекарство принимать с осторожностью, поскольку ибуклин увеличивает риск побочных эффектов. В частности, негативное воздействие на клетки печени. Photo: aptekaclub.com Эффективные противовирусные препараты при коронавирусе Ремдесевир Препарат, который использовали, в том числе, для лечения Дональда Трампа от коронавируса, в настоящее время используется в борьбе против covid-19 в России. Его нельзя купить в аптеке, его принимают исключительно под врачебным надзором. Правда, в середине ноября ВОЗ на основе исследований в 30 странах заявила, что ремдесивир существенно не влияет ни на ухудшение состояния больных коронавирусом, ни на улучшение здоровья, ни продолжительность пребывания на стационарном лечении (необходимость искусственной вентиляции легких и другие критерии). Фармкомпания-производитель ремдесевира «Gilead Sciences» считает иначе, основываясь на собственных исследованиях, согласно которым ремдесивир помогает выздороветь от Covid-19 на пять дней быстрее. Photo: yasadikca.com Лопинавир / Ритонавир Комбинация препаратов против ВИЧ была в числе рекомендаций, выпущенных в начале 2020 года Национальной комиссией здравоохранения Китая. В частности, на основе клеточных тестов и ряда клинических данных предполагалось, что эти лекарства помогают при легкой и средней формах коронавируса и не дают им перейти в тяжелую форму. Тем не менее летом ВОЗ заявило, что прекращает исследования эффективности этих препаратов. Организация мотивировала это тем, что лечение комбинацией лопинавира и ритонавира не приводит к снижению смертности среди больных COVID-19 в сравнении со стандартным лечением Photo: еаптека Арбидол Арбидол (действующее вещество — умифеновир) обычно назначается при лечении гриппа и ОРВИ. Этой осенью препарат вошел в список рекомендованных Минздравом лекарств для лечения COVID-19, хотя нет доказательств его эффективности. Весной этого года в Китае провели сравнительное клиническое исследование эффективности арбидола и фавипиравира на больных коронавирусом средней и умеренной тяжести. По итогам исследований российский препарат не уступил японскому лекарству, а также имел благоприятную картину по безопасности и относительно мало нежелательных реакций. Photo: simplerule.ru Фавипиравир Препарат, эффективный против РНК-содержащих вирусов, был зарегистрирован в Японии и Франции, этой весной получил регистрацию в России. Согласно новым рекомендациям Минздрава РФ, это лекарство разрешено использовать в амбулаторных условиях при легкой форме коронавируса, то есть больной может самостоятельно лечиться им дома. В инструкции отмечается, что в процессе приема препарата женщинам нужно применять «наиболее эффективные методы контрацепции», поскольку он может вызвать нарушения внутриутробного развития у ребенка. После окончания приема препарата еще три месяца нельзя планировать беременность. Отметим, что действующее вещество фавипиравира есть в трех зарегистрированных в стране препарата с этим действующим веществом («Авифавир», «Арепливир» и «Коронавир»). Photo: rbc.ru Список лучших антибиотиков при коронавирусе SARS-Cov-2 — это вирус, в борьбе с которым бесполезны любые антибиотики. Антибактериальные препараты назначают только в случае бактериальных инфекций, которые осложняют заболевание. Наиболее частое осложнение при коронавирусе — пневмония, воспаление легких, поскольку первым делом коронавирус поражает дыхательные пути. Азитромицин Эффективный антибиотик, который врачи выписывают для лечения большинства бактериальных инфекций, в том числе и при поражении дыхательных путей, как в случае с коронавирусом. Азитромицин даже рассматривался французскими специалистами как потенциальное средство для лечения Covid-19 в комбинации с противомалярийными препаратами, но результаты проведенных исследований оказались слишком неэффективными. Более того, американские медики доказали, что подобные комбинации вместе с антидепрессантами и лекарствами от повышенного давления могут провоцировать инфаркт. Photo: attuale.ru Сумамед Антибиотик с дигидратом азитромицина в качестве действующего вещества, который обычно назначают при фарингитах, тонзиллитах, синуситах, отитах и бронхитах. Также очень популярный при лечении потенциальных осложнений при коронавирусе, поэтому найти его в аптеках достаточно проблематично. По аналогии с азитромицином успешно применяется в лечении дыхательных путей и пневмонии. Photo: expertology.ru Левофлоксацин Антибактериальный препарат широкого спектра действия, который чаще всего применяют не только при инфекциях нижних дыхательных путей, в том числе при внебольничной пневмонии, но и при инфекциях мочевыводящих путей, кожи и мягких тканей, простатита и ряда других болезней. Врачи, как правило, не назначают этот препарат в самом начале лечения внебольничной пневмонии, его выписывают уже в процессе «долечивания». Согласно статистике, многие переболевшие пневмонией, которая спровоцирована коронавуирсом, через короткое время снова заболевают. Левофлоксацин как раз прописывают во избежание вторичной пневмонии. Photo: logoderm.ru Цефотаксим Это полисинтетический антибиотик с широким спектром действия, который применяется при инфекциях нижних дыхательных путей. Важно! Пациенты отмечают, что минус данного антибиотика — болезненность при внутримышечном введении: если взрослый перетерпит, то для детей это может быть слишком больно. Тем не менее терапевтический эффект наступает уже на второй-третий день — снижается температура, стабилизируется состояние, уменьшаются боли. Photo: bezgrippa.com Самое эффективное лекарство от коронавируса на данный момент И хотя лекарств от коронавируса все еще не существует, на данный момент наиболее эффективными в России считаются препараты на основе действующего вещества фавипиравира. Его разработали в Японии в компании «Fujifilm» в 2014 году и стало использоваться как лекарство против новых видов гриппа. На данный момент у Росздравнадзора нет данных о возможных побочных эффектах лекарства от коронавируса. При этом препарат «Арепливир» оказался эффективен без участия антибиотиков и противовоспалительных препаратов в 90% случаев, хотя официально о его результативности исследователи ничего не заявляют. Эксперты полагают, что это средство сможет помочь пациентам с легкой и умеренной формой течения заболевания. Кроме того, его рекомендовано начать принимать в первые 48 часов после появления симптомов. Важно! Российские лекарства на основе фавипиравира — это дженерики, то есть лекарственные средства, содержащие активный ингредиент, идентичный запатентованному «Fujifilm», поэтому сравнивать эффективность арепливира и авифавира, по словам врачей, «не совсем целесообразно». Список препаратов для профилактики коронавируса Препаратов против коронавируса пока еще не существует — как для лечения covid-19, так и для профилактики. Главными мерами для упреждения коронавируса ВОЗ считает ношение медицинских масок в общественных местах, регулярная дезинфекция рук и соблюдение социальной дистанции. Поскольку распространение инфекции, протекание болезни и выживаемость во многом зависит от иммунитета, то вполне логично, что в списки профилактических препаратов, рекомендованных Минздравом России, вошли иммуномодулирующие препараты. Наиболее доступное — рекомбинантный интерферон альфа, который обычно назначается при простудных заболеваниях, гриппе и ОРВИ. Он повышает устойчивость организма при атаке различных вирусов, в том числе и Sars-Cov-2. В нескольких странах из-за сложной эпидемической ситуации медикаментозную профилактику проводят противомалярийным гидроксихлорохином, бывший в начале пандемии главным кандидатом на звание лекарства от коронавируса. Позднее он был признан не слишком эффективным, но в России его продолжают рекомендовать в качестве профилактического средства, хотя и имеет ряд важных противопоказаний. Схема лечения коронавируса по дням для взрослых Симптоматика коронавируса на ранних этапах мало отличается от ОРВИ или гриппа, но при этом лечение от этих болезней отличается и во многом зависит от индивидуальных особенностей организма. Поэтому при первых симптомах нужно вызвать врача и лечиться в строгом соответствии с его рекомендациями и назначенными препаратами. В противном случае есть шанс не только запустить болезнь, но и усугубить собственное положение. В первые несколько дней симптомы SARS-CoV-2 типичны для респираторных заболеваний — недомогание, слабость, першение в горле, быстрая утомляемость. На второй-третий день попадания инфекции в организм обычно повышается температура, к концу первой недели также могут проявиться расстройства ЖКТ — диарея, тошнота. На исходе первой недели болезни при легкой/умеренной форме заболевания должны начаться улучшения, в том числе постепенное снижение температуры. Если болезнь протекает тяжело, а также в случае присоединения бактериальной инфекции состояние ухудшается — усиливаются кашель, боли в горле и груди, скачки температуры могут доходить до 40 градусов. На 10-12 день тяжелого течения заболевания при сохранении прочих симптомов ощутимы одышка и сильная слабость. На данном этапе необходимо проверять сатурацию — при домашнем лечении есть шанс большого поражения легких, которое чревато кислородным голоданием. В таком случае нужно вызывать скорую и госпитализировать пациента. К концу второй недели заболевания большинство пациентов, осложненных пневмонией, начинают подавать признаки медленного выздоровления. Если состояние не улучшается, а болезнь прогрессирует, пациентов с нехваткой кислорода переводят на аппараты ИВЛ. Обратите внимание! По статистике на выздоровление от легкой/умеренной формы коронавируса уходит около трех недель, при этом «хвост» из скачущей температуры может тянуться около месяца, а недомогание — периодически возвращаться. На лечение тяжелой формы заболевания уходит около месяца, при этом может сохраниться одышка, слабость и апатия. Кроме того, время полного восстановления организма зависит от здоровья пациента и может занять более продолжительный срок. Какие лекарства нельзя принимать во время лечения Медики не рекомендуют во время самостоятельного лечения от коронавируса принимать те лекарства, которые мы привыкли использовать при лечении гриппа, ОРВИ или простуды. Так, например, нестероидные противовоспалительные препараты (ибупрофен, аспирин, вольтарен, диклофенак, напроксен и др.) не столько снижают температуру и облегчают состояние, сколько делают организм более восприимчивым к бактериям, которые могут добавить инфекции осложнение. А аспирин и анальгин может способствовать быстрому распространению вируса в легких. Также врачи просят не принимать антибиотики при первых симптомах covid-19, а также «для профилактики». Чем чаще и больше человек употребляет антибиотики, тем менее эффективным эти лекарства становятся: бактерии могут выработать своего рода иммунитет к подобным угрозам, и если действительно понадобится помощь антибиотиков, они уже не смогут помочь. Как правило, подобные препараты необходимы только в случае признаков присоединения к вирусу бактериальной инфекции, а их правильно идентифицировать может только лечащий врач. При этом бесконтрольное применение антибактериальных препаратов чревато побочными эффектами, среди которых тошнота, рвота, спазм бронхов, аритмия и т. д.

