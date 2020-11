Больше шести тысяч москвичей сдали плазму на выделение антител, необходимых для лечения коронавирусной инфекции.

По сообщению газеты “Известия”, больше шести тысяч жителей Москвы, вылечившихся от коронавирусной инфекции, стали донорами плазмы. Отмечается, что из них двенадцать процентов сдавали кровь повторно. Ранее сообщалось, что в российской столице открываются новые пункты приема донорской плазмы.

