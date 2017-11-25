В Башкирии сиротам выдали непригодные для проживания квартиры

Следователи проводят проверку по данному факту.

Чиновники села Аскино Аскинского района Башкирии выдали сиротам негодные для жизни квартиры, сообщили в региональном следственном комитете. В надзорные органы обратились сами дети.

Они рассказали, что в 2016 году заключила с ними договоры наймов жилых помещений, которые актами администрации были признаны пригодными к проживанию и введены в эксплуатацию. Однако, после их обращения комиссионная проверка выявила несоответствия помещений требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства.

Сейчас следователи Балтачесвкого межрайонного следственного отдела следственного управления СК РФ по РБ проводят проверку по данному факту.