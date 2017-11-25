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В отдельных районах похолодает до -14.
В Башкирии на выходных ожидается мокрый снег, следует из данных Башгидромета. Так, сегодня, 25 ноября, местами ожидается небольшой снег, слабый гололед. . Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха днем +2,-3°.
В воскресенье, 26 ноября, температура воздуха ночью -2,-7°, при прояснениях до -13°, днем 0,-5°.Местами небольшой снег. Ветер северо-восточный, восточный 0-5 м/с.
В понедельник, 27 ноября, осадков не ожидается. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью -4,-9°, при прояснениях до -14°, днем -1,-6°.
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