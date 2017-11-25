В отдельных районах похолодает до -14.

В Башкирии на выходных ожидается мокрый снег, следует из данных Башгидромета. Так, сегодня, 25 ноября, местами ожидается небольшой снег, слабый гололед. . Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха днем +2,-3°.

В воскресенье, 26 ноября, температура воздуха ночью -2,-7°, при прояснениях до -13°, днем 0,-5°.Местами небольшой снег. Ветер северо-восточный, восточный 0-5 м/с.