В Башкирии 700 обманутых дольщиков выйдут на митинг 9 декабря

Акция состоится на площади перед Дворцом спорта.

Обманутые дольщики Башкирии проведут 9 декабря на площади перед Дворцом спорта в Уфе объединенный митинг. Об этом Медиакорсети» рассказал председатель общественного объединения «Бездомный дольщик» Виталий Листков. Заявление о проведении акции дольщики подали в правительство Башкирии утром 22 ноября. Они просили согласовать провести мероприятие с 14.00 до 21.00.

24 ноября они получили ответ, в котором кабмин предложил провести мероприятие с 12.00 до 15.00, так как в администрацию Уфы на время указанное в обращении дольщиков кто-то подал заявку раньше.

- Мы согласились с этим временем. В понедельник мы отнесем в правительство заявление, в котором подтверждаем свое согласие, - рассказал Виталий Листков.

По его словам, планируется, что с плакатами на площадь выйдут около 700 человек.

- Планируется, что выйдут дольщики всех объектов республики. На сегодняшний день подтвердили участие два объекта Стерлитамака (застройщик БашЕЗТК), «Итеграл» (объекты в Нефтекамске и Уфе) , ЗОА «Бид» (микрорайон «Урал» Уфа), АО «Строитель» (недострой на Ферина в Уфе), Новобулгаково, еще появились новые дольщики из Чишмов, - сказал Виталий Листков.