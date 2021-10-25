Власти Башкирии обсудили риск заноса африканской чумы свиней в регион

Власти Башкирии обсудили риск заноса африканской чумы свиней в регион
Власти Башкирии обсудили риск заноса африканской чумы свиней в регион
Вчера, 13:05ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
25 октября на оперативке в правительстве Башкирии также обсудили и текущую ситуацию с птичьим гриппом, озвучив сроки окончания карантина по заболеванию.

Азат Зиганшин, начальник управления ветеринарии республики Башкортостан на оперативке в правительстве Башкирии рассказал о ситуации с птичьим гриппом в Башкирии, напомнив хронологию событий. 4 октября в Туймазинском районе Башкирии был выявлен первый случай инфекции, однако на данный момент ситуация стабилизировалась.

Также он рассказал и о том, каким образом проходят мероприятия по недопущению распространения гриппа птиц, рассказав о том, как изъятую инфицированную птицу сжигают до зольного остатка, а сам остаток закапывают в траншеях на огороженной территории.

В случае, если ситуация с птичьим гриппом будет оставаться стабильной, карантин по птичьему гриппу закончится 28 октября.

Зиганшин дал и рекомендации о том, как не допустить заражения птиц – лишить птицу выгула и произвести скорейший забой птицы, которая предназначалась в пищу.

Отдельным пунктом доклада стала африканская чума свиней, которую Зиганшин назвал большой угрозой для Башкирии. Он рассказал о том, что с начала 2021 года очаги чумы свиней были зарегистрированы в 36 субъектах федерации, в том числе и у регионов-соседей.

Также Азат Зиганшин заявил о важности профилактических мероприятий, которые должны стать ежедневными на местах и порекомендовал снизить поголовье дикого кабана, направлять пробы материала в лаборатории и прекратить выгул свиней. Также главный ветеринар рекомендовал не кормить свиней отходами, которые не прошли термическую обработку.

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