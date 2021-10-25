В Нижегородской области вернут на работу медиков-пенсионеров

В Нижегородской области вернут на работу медиков-пенсионеров
В Нижегородской области вернут на работу медиков-пенсионеров
Вчера, 14:54ОбществоФото: pixabay.com
Минздрав Нижегородской области сообщил о решении вызывать на работу вышедших на пенсию медработников.

В ведомстве отметили, что врачи и медперсонал, вышедшие на пенсию, могут вернуться на работу, если им сделаны противоковидные прививки, пишет newsnn.ru.

Напомним, в начале пандемии пенсионеров Нижегородской области отправили на самоизоляцию. В октябре текущего года глава Минздрава РФ Михаил Мурашко обратился к медикам-пенсионерам с просьбой вновь выйти на работу. Он объяснил это существенно возросшей нагрузкой на систему здравоохранения.

Ранее поступила информация о том, что премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 69 млн рублей на дополнительные выплаты медикам, борющимся с коронавирусом.

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