В Нижегородской области вернут на работу медиков-пенсионеров

В ведомстве отметили, что врачи и медперсонал, вышедшие на пенсию, могут вернуться на работу, если им сделаны противоковидные прививки, пишет newsnn.ru.
Напомним, в начале пандемии пенсионеров Нижегородской области отправили на самоизоляцию. В октябре текущего года глава Минздрава РФ Михаил Мурашко обратился к медикам-пенсионерам с просьбой вновь выйти на работу. Он объяснил это существенно возросшей нагрузкой на систему здравоохранения.
Ранее поступила информация о том, что премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 69 млн рублей на дополнительные выплаты медикам, борющимся с коронавирусом.