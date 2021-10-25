В Нижегородской области вернут на работу медиков-пенсионеров

Напомним, в начале пандемии пенсионеров Нижегородской области отправили на самоизоляцию. В октябре текущего года глава Минздрава РФ Михаил Мурашко обратился к медикам-пенсионерам с просьбой вновь выйти на работу. Он объяснил это существенно возросшей нагрузкой на систему здравоохранения.