В МЧС Башкирии предупредили о снеге с дождем, гололедице и тумане ночью и утром

Уже сегодня вечером, 25 октября гололедица ожидается на отдельных участках дорог республики, предупреждают в МЧС Башкирии. Несмотря на то, что на протяжении суток, которые начнутся сегодня в 20:00, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, ночью пройдет небольшой дождь, который временами будет превращаться в снег. Следовательно ночью и утром весьма вероятен гололед.
А вот по северо-западу республики небольшой мокрый снег ожидается и днем, при этом в остальных районах существенные осадки не прогнозируются. Ветер прогнозируется северо-западный с переходом на юго-западный, скорость его составит 9-14 м/с.Ночью температура воздуха по республике будет колебаться в пределах от -2 до -7°, днем она составит от 0 до +5°.
Есть и еще одно важное предупреждение – на отдельных участках автодорог ночью и утром ожидается туман, видимость составит 500 - 1000 метров.
Жителей Уфы ждет облачная погода с прояснением. Без осадков не обойдется, но только ночью – небольшой мокрый снег, днем существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью -4,-6°, днем +3,+5°.