В МЧС Башкирии предупредили о снеге с дождем, гололедице и тумане ночью и утром

А вот по северо-западу республики небольшой мокрый снег ожидается и днем, при этом в остальных районах существенные осадки не прогнозируются. Ветер прогнозируется северо-западный с переходом на юго-западный, скорость его составит 9-14 м/с.Ночью температура воздуха по республике будет колебаться в пределах от -2 до -7°, днем она составит от 0 до +5°.