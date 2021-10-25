В МЧС Башкирии предупредили о снеге с дождем, гололедице и тумане ночью и утром

В МЧС Башкирии предупредили о снеге с дождем, гололедице и тумане ночью и утром
В МЧС Башкирии предупредили о снеге с дождем, гололедице и тумане ночью и утром
Вчера, 14:35ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
26 октября ночью и утром водителям стоит быть особенно аккуратными на дорогах республики, рекомендуют в МЧС.

Уже сегодня вечером, 25 октября гололедица ожидается на отдельных участках дорог республики, предупреждают в МЧС Башкирии. Несмотря на то, что на протяжении суток, которые начнутся сегодня в 20:00, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, ночью пройдет небольшой дождь, который временами будет превращаться в снег. Следовательно ночью и утром весьма вероятен гололед.

А вот по северо-западу республики небольшой мокрый снег ожидается и днем, при этом в остальных районах существенные осадки не прогнозируются. Ветер прогнозируется северо-западный с переходом на юго-западный, скорость его составит 9-14 м/с.Ночью температура воздуха по республике будет колебаться в пределах от -2 до -7°, днем она составит от 0 до +5°.

Есть и еще одно важное предупреждение – на отдельных участках автодорог ночью и утром ожидается туман, видимость составит 500 - 1000 метров.

Жителей Уфы ждет облачная погода с прояснением. Без осадков не обойдется, но только ночью – небольшой мокрый снег, днем существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью -4,-6°, днем +3,+5°.

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