В Иркутской области объявлен конкурс «Нация о вакцинации»

Власти Иркутской области призвали жителей региона принять участие в тематической акции. Для этого нужно сделать прививку от коронавируса, записать видеообращение на тему «Почему я привился от ковида и рекомендую сделать это друзьям и близким» и опубликовать ролик в Instagram.

В акции могут принять участие все, кто пожелает. Свое видео нужно разместить в Instagram с хештегом #нацияовакцинации. Также необходимо отметить страницу @nation_of_vaccination и пятерых человек из числа друзей. Между участниками акции будет разыгран IPhone 13 — его получит тот, чей видеоролик наберет больше всего лайков. Результат розыгрыша IPhone 13 станет известен уже 7 ноября, сообщает 38rus.com. На 25 октября в Иркутской области одним компонентом вакцины от COVID-19 привились более 700 тыс. человек — примерно 30% от всего населения региона и почти 37% от числа совершеннолетних жителей. А два компонента вакцины получили свыше 580 тыс. человек — 24,5% от численности жителей региона и 32,4% от взрослого населения. На вакцинацию потребовалось около 1,3 млн доз вакцины. Сделать прививку от ковида в Иркутской области можно в 54 медицинских организациях, а также в пунктах вакцинации, расположенных на территориях иркутского «Сибэкспоцентра», ТРЦ «Юбилейный», в «ЯркоМолле», МФЦ «Мой бизнес» и в клинике «Эксперт». Кроме того, студенты могут вакцинироваться в таких учебных организациях, как ИрГУПС, БГУ, «Профессорская клиника» ИГМУ, ИрНИТУ и ИГУ. Всего в пунктах вакцинации работают 124 мобильные бригады. С адресами прививочных пунктов можно ознакомиться на сайте минздрава Иркутской области.

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