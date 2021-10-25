В Башстате сообщили о росте цент в период с 11 по 18 октября

В Башстате сообщили о росте цент в период с 11 по 18 октября
В Башстате сообщили о росте цент в период с 11 по 18 октября
Вчера, 10:11ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
В цене выросли свежие огурцы, помидоры, яйца, картофель, вермишель и другие продукты. Однако в Башстате также отмечают, что за прошлую неделю подешевели ряд продуктов, в числе которых копченная колбаса.

Известно, что по данным Башстата в период с 11 по 18 октября была заметна динамика роста цен на овощи. Так, огурцы и помидоры подорожали на 20,9% и 14,5% соответственно, также цена на картофель выросла на 4,2%. Отмечается рост цен и на куриные яйца — 2,8%, вермишель — 3,3%, далее незначительно, а именно в пределах 1-2%, цена повысилась на сахар, сосиски, курицу, колбасу, гречку и соль.

Однако заметна и обратная тенденция. Так, на 2,5% подешевели шоколадные конфеты, а на 1,4% и 1,3% — маргарин и копченая колбаса соответственно.

Ранее мы уже писали о высоких ценах на гречку. Тогда корреспондент Mkset узнал, что стоимость самой дешевой гречневой крупы составляет 68 рублей, а самой дорогой — 169 рублей.

Отметим, что подорожали и лимоны — килограмм цитрусовых можно было приобрести почти за 200 рублей. Известно, что в период с начала 2020 года по май цена на плод выроста в 2,7 раза.

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