В Башкирии заболеваемость внебольничной пневмонией за неделю снизилась на 12,4%

При этом по данным ведомства, заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в республике продолжает оставаться выше эпидемиологического порога, демонстрируя рост на 0,4%. Так за минувшую неделю в Башкирии было зарегистрировано 37455 случаев ОРВИ, 30% от которых случаи заболевания у детей в возрасте до 14 лет.