В Башкирии заболеваемость внебольничной пневмонией за неделю снизилась на 12,4%

В Башкирии заболеваемость внебольничной пневмонией за неделю снизилась на 12,4%
В Башкирии заболеваемость внебольничной пневмонией за неделю снизилась на 12,4%
Вчера, 14:01ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
25 октября о эпидемиологической ситуации в регионе рассказала замглавы Роспотребнадзора республики Галина Пермина на оперативке в правительстве.

Галина Пермина, заместитель главы регионально Роспотребнадзора на сегодняшней оперативке в правительстве рассказала о том, как складывается ситуация с заболеваемостью внебольничной пневмонией и другими заболеваниями в республике. Так, по словам Перминой за прошедшую неделю в регионе произошло снижение количества заболеваний внебольничной пневмонией на 12,4%.

При этом по данным ведомства, заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в республике продолжает оставаться выше эпидемиологического порога, демонстрируя рост на 0,4%. Так за минувшую неделю в Башкирии было зарегистрировано 37455 случаев ОРВИ, 30% от которых случаи заболевания у детей в возрасте до 14 лет.

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