В Башкирии построят еще два новых ковид-госпиталя

На оперативном совещании в Правительстве Башкирии глава региона сообщил о строительстве двух новых ковид-госпиталей. Известно, что первый госпиталь будет располагаться в городе Сибай, а второй в округе Белей, Туймазы, Октябрьский.
- Мы пришли к выводу, что для эффективного продолжения лечения коронавируса, чтобы при этом не сокращать лечение людей от других болезней, от которых еще больше умирают и болеют, необходимо построить еще два ковид-госпиталя, которые по истечение времени могут работать в качестве многопрофильных больниц, — Радий Хабиров.
Тем временем Премьер Башкирии Андрей Назаров сообщил, что « в городе Октябрьском нормальной площадки — нет, поэтому предполагаем, что госпиталь будет располагаться рядом с Туймазами». Точное место посадки двух госпиталей планируется утвердить уже в эту среду.
— Завтра будем обсуждать конкурентные процедуры, которые помогут быстро реализовать проекты. Финансовые возможности у республики есть, — Андрей Назаров.
Помимо этого, Радий Хабиров поручил главе Минздрава Башкирии начинать формировать коллектив для данных учреждений.
— Назад сдавать не будем. Ваша задача уже начать коллектив. К тому моменту как Андрей Геннадьевич уже возведет стены, чтобы у вас был коллектив, который прошел необходимое обучение, — Радий Хабиров.