В Башкирии построят еще два новых ковид-госпиталя

В Башкирии построят еще два новых ковид-госпиталя
В Башкирии построят еще два новых ковид-госпиталя
Вчера, 13:06ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Первый госпиталь будет располагаться в городе Сибай, а площадка для второго госпиталя предполагается, что будет находится рядом с Туймазами. Также Хабиров поручил Минздраву начинать формировать коллектив будущих госпиталей.

На оперативном совещании в Правительстве Башкирии глава региона сообщил о строительстве двух новых ковид-госпиталей. Известно, что первый госпиталь будет располагаться в городе Сибай, а второй в округе Белей, Туймазы, Октябрьский.

- Мы пришли к выводу, что для эффективного продолжения лечения коронавируса, чтобы при этом не сокращать лечение людей от других болезней, от которых еще больше умирают и болеют, необходимо построить еще два ковид-госпиталя, которые по истечение времени могут работать в качестве многопрофильных больниц, — Радий Хабиров.

Тем временем Премьер Башкирии Андрей Назаров сообщил, что « в городе Октябрьском нормальной площадки — нет, поэтому предполагаем, что госпиталь будет располагаться рядом с Туймазами». Точное место посадки двух госпиталей планируется утвердить уже в эту среду.

— Завтра будем обсуждать конкурентные процедуры, которые помогут быстро реализовать проекты. Финансовые возможности у республики есть, — Андрей Назаров.

Помимо этого, Радий Хабиров поручил главе Минздрава Башкирии начинать формировать коллектив для данных учреждений.

— Назад сдавать не будем. Ваша задача уже начать коллектив. К тому моменту как Андрей Геннадьевич уже возведет стены, чтобы у вас был коллектив, который прошел необходимое обучение, — Радий Хабиров.

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