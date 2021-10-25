Телеканал «СТС» выиграл суд над жительницей Башкирии

Телеканал «СТС» выиграл суд над жительницей Башкирии
Телеканал «СТС» выиграл суд над жительницей Башкирии
Вчера, 10:57ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Жительницу Ишимбая обвинили в нарушении авторских прав. В 2019 году женщина продавала пластиковые фигурки персонажей мультсериала «Три кота», а также использовала несколько товарных знаков, однако сам телеканал не предоставлял женщине право на их использование. О этом сообщает пресс-служба городского суда.

Известно, что жительница города Ишимбай в июле 2019 года продавала в магазине пластиковые фигурки персонажей из мультсериала «Три кота»: Мама, Папа, Коржик, Компот, Карамелька, Шуруп, Нудик, Сажик, Лапочка. Как отмечает городской суд Ишимбая, на товарах имелись обозначения, «схожие до степени смешения с указанными выше товарными знаками истца, а также изображения, созданные путем переработки вышеуказанных произведений истца». Между тем, телеканал «СТС», которому и принадлежит данная интеллектуальная собственность, не предоставлял никаких прав на их использование.

— Истец не передавал ответчику право на использование указанных объектов. Товар, реализованный ответчиком, не вводился в гражданский оборот истцом и третьими лицами с его согласия, — пресс-служба городского суда.

Теперь, по решению суда, которое было принято в пользу телеканала, женщине предписано выплатить 50 тысяч рублей за использование товарных знаков, 90 тысяч рублей за компенсацию нарушения авторских прав, а также оплатить судебные издержки в размере 5 тысяч рублей. Однако решение суда в законную силу пока не вступило.

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