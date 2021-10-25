Суд отменил часть штрафов по иску к порталу UfaTime в Башкирии

Суд отменил часть штрафов по иску к порталу UfaTime в Башкирии
Суд отменил часть штрафов по иску к порталу UfaTime в Башкирии
Вчера, 13:04ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: 1MediaInvest
Огромный штраф в размере 460 тысяч рублей был отменен. Ранее Роскомнадзор подал иск в суд на UfaTime, за то что те выложили видеозапись, на котором родители избивают своего ребенка.

Кассационный суд удовлетворил жалобы портала UfaTime и директора Садыкбаева, отменив решение первой инстанции. В постановлении указано, что дело было рассмотрено с нарушением правил, так как Роскомнадзор обратился в Кировский суд, хотя нарушения были зафиксированы в Советском районе.

Теперь в силе остался штраф главному редактору в размере 30 тысяч рублей, но и это решение UfaTime планируют оспаривать. Суд посчитал что Сергей Щербенка не принял все зависящие от него меры, чтобы не допустить нарушения закона о СМИ.

Напомним, что в ноябре 2020 года мировой суд Кировского района Уфы признал главного редактора UfaTime Сергея Щербенка и директора Романа Садыкбаева виновными в незаконном распространении информации о несовершеннолетнем и назначил штрафы на общую сумму 460 тысяч рублей. После этого редакция открыла сбор средств, а затем взяла кредит для погашения долга.

Поводом для иска от регионального Роскомнадзора стала видеозапись, на которой женщина держит за руки плачущего ребенка, кричит на него, затем к мальчику подходит мужчина и бьет его в живот. Ведомство решило, что размещение такой видеозаписи незаконно.

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