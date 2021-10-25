Смерть из-за стресса. Минэкологии объяснило принцип отлова диких животных в Башкирии

19 октября уфимцы сообщили, что увидели на улице города волка. На жалобы отреагировали спасатели, которые приехали для отлова животного. Позже выяснилось, что волк погиб в процессе отлова. На отчетном фото вокруг волка была лужа крови. Жители посчитали, что его могли просто убить.

19 октября уфимцы заметили на улице города настоящего лесного волка. Как уточнили в Минэкологии Башкирии, это был взрослый самец. На жалобы жителей откликнулись спасатели. Известно, что дикое животное отлавливали исключительно гуманными методами, однако у многих очевидцев и пользователей социальных сетей возникли закономерные вопросы после новости о том, что волк скончался при отлове. Почему волк лежал в луже крови, если отлов осуществлялся при помощи петли? Почему на волка надели пакет? И как вышло, что он в итоге погиб от полученных травм? Для этого Mkset отправил запрос на предоставление информации в Министерство природопользования и экологии Башкирии, где нам подробно рассказали, как происходил отлов животного. Так, в ведомстве начали с того, что «город не является средой обитания диких животных», и потому поимкой волка совместно занимались полиция, МЧС, Минэкологии, Управление ветеринарии, администрация и другие структуры. Далее, по данным Минэкологии, отлов производился при помощи УСП (спецплети для отлова животных — прим. ред.). После этого лапы животного связали, в пасть вставили палку, которую также зафиксировали веревкой, а после на голову надели мешок, «который обеспечивал дыхание животного и ограничивал поле зрения, так как дикие животные испытывают сильнейший стресс из-за обилия людей вокруг». Однако ранее ведомством было отмечено, что раз волк самостоятельно не ушел в лес, хотя по заверению ведомства такую возможность он имел, значит, животное привыкло «к нахождению рядом с человеком». Видео: соцсети Известно, что после отлова и обездвиживания волк начал вести себя агрессивно, в частности, клацал зубами, пытался вырваться и укусить, в результате чего повредил себе язык. Так, в Минэкологии объяснили лужу крови, в которой находился волк, однако к смерти животное привело «активное сопротивление, стресс, вызванный нахождением в непривычной среде и попытками вырваться, потеря сил». Скончался волк, по словам Минэкологии, в ветстанции после безуспешных попыток реанимирования. Между тем в сети распространялись видео очевидцев, на которых реанимационные действия проводились на улице сотрудником МЧС. Видео: vk.com — Сотрудниками, принимавшими участие в отлове дикого животного, были предприняты все возможные усилия для обеспечения безопасности жителей Уфы, — завершили рассказ о произошедшем в Минэкологии. Однако насколько в приоритете была жизнь дикого животного — неизвестно. Отметим, что для Уфы это не первый случай, когда дикое животное бродило по городу. Так, в прошлом году очевидцы заметили во дворе дома по улице Зорге рысь. К счастью, тогда животное удалось поймать без причинения вреда здоровью и отправить в лес на территории Иглинского района. Однако еще чаще смерть диких животных происходит на дорогах. В Башкирии с начала 2020 года произошло 54 ДТП с участием животных. Отметим, что автомобилистам необходимо сбавлять скорость на участках дороги, где присутствует знак «дикие животные». Так, в случае ДТП в районе действия данного знака водителя обяжут возместить ущерб природе, а также составят протокол об административном правонарушении. Важно, что авария с животными опасна не только для самих животных, но и для человека. При этом многие очевидцы после ДТП с животными жалуются на то, что сбитые животные долго остаются лежать на дороге или медленно умирают на обочине на глазах у других водителей. Напомним, 13 октября в Учалинском районе произошло ДТП, в котором 31-летний мужчина на ВАЗ-2115 врезался в лошадь, после чего вылетел в кювет. В результате аварии водитель и животное погибли.

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