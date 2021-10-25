Правительство России анонсировало новые выплаты для малого бизнеса и НКО

Правительство России подготовило проект о выплатах малому бизнесу и НКО, пострадавшим от пандемии. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
По его словам, проект постановления уже подготовлен — он предполагает выделение единовременной выплаты в виде гранта. Его смогут получить малые и средние предприятия и НКО из числа наиболее пострадавших отраслей в этот период, «прежде всего тех, которые работают с населением напрямую, — это сферы гостиничного бизнеса, общепита, спорта, допобразования, бытовых услуг, а также культуры, развлечений и ряда других».
Эта мера позволит частично покрыть пострадавшим предприятиям часть выручки и поддержать около 3 млн человек. На данные меры поддержки направят около 38,5 млрд руб.
Подавать заявки на получение гранта бизнес и НКО смогут с 1 ноября. Поступать денежные средства начнут с 15 ноября.
Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России в связи с коронавирусом введен перечень мер поддержки, рассчитанных как на семьи с детьми, так и на бизнес. Ситуация находится на контроле у правительства страны.