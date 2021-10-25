Правительство России анонсировало новые выплаты для малого бизнеса и НКО

По его словам, проект постановления уже подготовлен — он предполагает выделение единовременной выплаты в виде гранта. Его смогут получить малые и средние предприятия и НКО из числа наиболее пострадавших отраслей в этот период, «прежде всего тех, которые работают с населением напрямую, — это сферы гостиничного бизнеса, общепита, спорта, допобразования, бытовых услуг, а также культуры, развлечений и ряда других».