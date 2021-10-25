Новые COVID-ограничения, дефицит вакцины и зарплаты депутатов. Итоги дня в Башкирии

Первая новость дня пришла из Стерлитамака, там на глазах у Росгвардии толпа избила человека. В пресс-службе Росгвардии ситуацию комментировать не стали, а вот Следком такими действиями, а точнее бездействием стражей порядка заинтересовался и даже проведет проверку.
Вполне закономерно стало известно о том, что федеральные учреждения культуры будут закрыты в нерабочие дни в Башкирии. Логично связано это и с тем, что сегодня, 25 октября в Башкирии вступили в силу новые ограничения по COVID-19. Ограничения вступили, а вакцины не поступили. Зато в Башкирии построят еще два быстровозводимых коронавирусных госпиталя.
Но и на этом новости коронавируса не заканчиваются – и снова Стерлитамак, тут пьяный мужчина с COVID-19 и 60% поражением легких выпрыгнул из окна и попал в реанимацию.
Обозреватель Mkset Андрей Королев выпустил большой аналитический материал о изучении башкирского языка в школах и спорах, которые годами вокруг этого обучения не утихают.
А еще сегодня были обнародованы доходы депутатов Госдумы. И от Башкирии тоже. Но нас интересуют именно 14 депутатов от Башкирии. Никаких спойлеров, чужие деньги можно посчитать тут.