Минздрав Башкирии подтвердил отсутствие вакцины от коронавируса «Спутник Лайт»

Минздрав Башкирии подтвердил отсутствие вакцины от коронавируса «Спутник Лайт»
Минздрав Башкирии подтвердил отсутствие вакцины от коронавируса «Спутник Лайт»
Вчера, 16:31ОбществоВалерия ПанаеваФото: 1mediainvest.ru
Ревакцинироваться можно любой зарегистрированной в России вакциной, отметили в ведомстве.

Желающие вакцинироваться «Спутником Лайт» жители Уфы сообщают, что не могут найти данную вакцину в пунктах вакцинации. По словам уфимцев, однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» оставляют для тех граждан, которым нужно проходить ревакцинацию.

— «Лайт» делают тем, кто второй раз вакцинируется, либо тем, кто переболел. Если не покажешь справку с антителами — сделают двухкомпонентный «Спутник», — сообщила уфимка.

— Терапевт с большой неохотой дал направление, ссылаясь на то, что эта вакцина только по показанию врача, если по состоянию здоровья нельзя делать другие, — призналась другая жительница города.

В Минздраве Башкирии Mkset пояснили, что всего в республику поступало 168838 доз вакцины «Спутник Лайт». В настоящее время, по данным ведомства, данной вакцины в наличии нет. Башкирия ожидает поставку данной вакцины из федерального центра, однако сроки поставки «не обозначаются».

— Согласно временным методическим рекомендациям Минздрава РФ по вакцинации от коронавируса ревакцинация может быть любой вакциной, зарегистрированной на территории РФ, — сообщила представитель башкирского минздрава Софья Алешина.

Примечательно, что ранее министерство здравоохранения сообщало об открытии нового пункта вакцинации в гипермаркете «Карусель» на улице Маршала Жукова, 12. Ведомство уточняло, что в данном пункте будут вакцинировать двумя вакцинами — «Спутник Лайт» и «Спутник V».

Отметим, что в конце сентября «Спутником Лайт» ревакцинировались глава Башкирии Радий Хабиров и мэр Уфы Сергей Греков. Об этом они сами рассказали на своих страницах в соцсетях.

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