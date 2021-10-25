Как повысить иммунитет в сезон ОРВИ и гриппа

Как повысить иммунитет в сезон ОРВИ и гриппа
Как повысить иммунитет в сезон ОРВИ и гриппа
Вчера, 12:20ОбществоФото: pixabay.comКак поднять иммунитет?
Уфимские медики бьют тревогу — в республике наблюдается превышение эпидпорога по заболеваемости ОРВИ на 90%. Врачи рассказали, как укрепить иммунитет в сезон респираторных инфекций и что нужно делать, чтобы не подхватить вирус.

Какие препараты и витамины для иммунитета нужно принимать детям и взрослым, когда нужны иммуномодуляторы, и какие продукты полезны для иммунной системы — разберем в этой статье.

Как понять, что иммунитет ослаблен?

Врачи утверждают, что ослабленного иммунитета у здоровых людей не бывает. Даже если человек часто простужается, но при этом болезнь проходит быстро и без осложнений, то беспокоится не о чем. Другое дело, если речь идет об иммунодефиците, который является отдельным заболеванием и требует особого подхода к лечению.

«Заподозрить ослабленный иммунитет можно, если человек часто болеет простудными заболеваниями. Если это взрослый, то больше 8-12 раз в год, если ребенок, то чаще 6-8 раз», — рассказывает аллерголог-иммунолог Людмила Бирюзова.

Слабую иммунную систему имеют пожилые люди, а также те, кто страдает болезнями крови, онкологическими и хроническими заболеваниями. Но даже и эти категории людей не всегда нуждаются в коррекции иммунитета специальными препаратами.

Как укрепить иммунитет взрослому?

Здоровый сон, отказ от вредных привычек, полноценное и полезное питание помогут укрепить иммунитет без приема всяких дополнительных препаратов.

Важно! Укрепление иммунной системы — это в первую очередь работа над собой. Никакая таблетка не поможет повысить иммунитет при неправильном образе жизни.

В период сезонных заболеваний важно снизить нагрузку на иммунную систему:

  1. Не посещать людных мест и соблюдать дистанцию.
  2. Носить маску и обрабатывать руки антисептиком.
  3. Регулярно проветривать помещение.
  4. Тщательно мыть руки после прихода с улицы.

Лекарственные иммуностимуляторы показаны только при вторичном иммунодефиците. Любая неграмотная стимуляция иммунной системы ведет к ее ослаблению, а не к укреплению.

Как укрепить иммунитет?
Фото:pixabay.com

Как укрепить иммунитет ребенку?

Если ребенок не имеет врожденного или приобретенного иммунодефицита, то пичкать его таблетками не стоит. При частых простудах достаточно давать поливитаминные комплексы, которые посоветуют врач, а также следовать простым рекомендациям:

  1. Следить, чтоб в рационе присутствовали свежие фрукты и овощи, соки и смузи.
  2. Ввести в меню кисломолочные продукты: мягкие сыры, йогурты, творог.
  3. Обеспечить малышу полноценный сон, оградить от стрессов.
  4. Чаще гулять на свежем воздухе, но оградить от посещения общественных мест.
  5. Делать с малышом несложную зарядку или гимнастику.

Если ребенок посещает общеобразовательные учреждения, приучите его соблюдать гигиену: мыть руки, не пользоваться чужими игрушками.

Как поднять иммунитет после коронавируса?

После перенесенного ковида врачи могут прописать прием иммуномодуляторов, а также иммуносупрессоры, иммуноглобулины и другие препараты для восстановления ресурсов организма.

«Для восстановления после коронавируса важно соблюдать полноценный рацион с распределением белков, жиров и углеводов в соотношении 1:1:3. В меню должно содержаться достаточное количество клетчатки: зелени, фруктов, зерновых, овощей», — советует врач-терапевт Наталья Карасева.

Помимо этого, необходим здоровый сон не менее 8-9 часов в сутки, умеренная физическая активность, дыхательная гимнастика и витаминотерапия.

Как поднять иммунитет после антибиотиков?

Применение антибиотиков нарушает полезную микрофлору кишечника. На этом фоне происходит ослабление защитных сил организма, поскольку клетки иммунной системы находятся в том числе и в кишечнике.

Врачи утверждают, что при таком состоянии не нужны специальные меры, как повысить иммунитет. Достаточно придерживаться правильного питания и принимать пробиотики, которые посоветуют врач.

«Всем пациентам и особенно тем, кто имеет проблемы с желудочно-кишечным трактом, полезно после антибиотиков ввести в рацион молочные продукты, обогащенные бифидо- и лактобактериями. Организм начет лучше функционировать», — советует аллерголог-иммунолог Людмила Бирюзова.

При правильном приеме антибиотиков дополнительное стимулирование иммунитета не понадобится.

Как поднять иммунитет при онкологии?

При онкологических заболеваниях помогут поднять иммунитет ежедневные прогулки на свежем воздухе, соблюдение режима дня и правильного рациона, употребление витаминов.

В домашних условиях рекомендуется употреблять женьшень и прополис, мёд и имбирный корень, элеутерококк и ромашку, эхинацею и календулу, зеленый чай и чеснок, свеклу и брокколи.

Как укрепить иммунную систему?
Фото:pixabay.com

Иммунитет после вакцинации

Прием поливитаминов повышает иммунный ответ после прививки и помогает организму выработать более крепкую защиту от инфекций.

«Увеличить титр антител после вакцинации помогает потребление фолиевой кислоты, витаминов В12, А, D, селена, железа, цинка, марганца, омега-3», — из исследования ученых РНИМУ им. Н. И. Пирогова.

Медики советуют принимать в поствакцинальный период поливитаминные комплексы и БАДы тем категориям пациентов, у которых иммунитет ослаблен в силу возраста либо хронических заболеваний.

Витамины для повышения иммунитета

При нехватке в организме витаминов и минеральных веществ защитные силы ослабевают, а риск инфицирования возрастает в разы.

Какие витамины важны для иммунитета:

  • Кальциферол — витамин D. Необходим для регенерации иммунных клеток. Содержится в рыбьем жире, кукурузном масле, водорослях, икре, морской рыбе.
  • В2, В6, В12. Улучшают противомикробную защиту, борются с патогенными микроорганизмами. Содержатся в морепродуктах, печени, яйцах, орехах, злаковых, мясе, бобовых.
  • Токоферол — витамин Е. Борется со свободными радикалами и участвует в активизации иммунного ответа. Содержится в растительных маслах, морепродуктах, орехах.
  • Аскорбиновая кислота — витамин С. Задействован в формировании интерферона, мощный антиоксидант. Содержится в шиповнике, квашеной капусте, шиповнике, шпинате.
  • Ретинол — витамин А. Противостоит вирусам и бактериям, участвует в синтезе иммунных клеток. Содержится в сливочном масле, печени трески, моркови, молочных продуктах.

«Природные естественные витамины в виде капусты, чеснока, лимона, лука, малины, клюквы — лучше, чем какие-то витаминные комплексы в таблетках. Я рекомендую чаще включать их в свой рацион», — советует врач-инфекционист Татьяна Майорова.

Натуральные витамины для иммунитета из продуктов усваиваются лучше, чем искусственные аналоги. Поэтому прежде чем покупать витаминные комплексы, пересмотрите свое меню.

Какие фрукты поднимают иммунитет?

Больше всего витаминов и микроэлементов в свежих фруктах. Поэтому не отказывайтесь от сезонных фруктов и старайтесь есть их каждый день.

Полезные для иммунитета фрукты:

  • Витамин С: все цитрусовые, киви, яблоки, хурма.
  • Витамин А: все красные и оранжевые фрукты — абрикосы, персики, виноград, яблоки.
  • Витамин Е: авокадо.

После термической обработки часть полезных свойств фруктов снижается, поэтому лучше употреблять их в пищу свежими или делать из них фреши.

Продукты и народные средства для иммунитета

Говоря о продуктах и народных средствах для поднятия иммунитета, сложно выделить какие-то особенно важные для защитной системы. Достаточно соблюдать баланс продуктов, следить за достаточным количеством в рационе белков, жиров и углеводов, добавлять в меню больше свежих овощей и фруктов. При обычном, нормальном питании здорового человека из еды можно получить все необходимые витамины и микроэлементы.

Какие фрукты поднимают иммунитет?
Фото:pixabay.com

Самыми полезными для иммунитета продуктами считаются:

  • Лук. Добавляйте свежий овощ в салаты, он обладает бактерицидными и антивирусными свойствами.
  • Чеснок. Ежедневное потребление 1-2 зубчиков природного антибиотика защитит от вирусов и инфекций.
  • Лимон. Рекордсмен по содержанию витамина С. Добавляйте в чай или просто пейте воду с добавлением ломтика лимона.
  • Имбирь. Свежий корень имбиря можно добавлять в различные блюда. В качестве профилактики ежедневно выпивайте целебную смесь — стакан теплой воды с добавлением чайной ложки тертого корня имбиря.
  • Куркума. Пряность можно добавлять в блюда или приготовить напиток, смешав ее с лимоном и мёдом.
  • Шиповник — отвар или чай из шиповника издавна применяется в лечении простудных заболеваний. Содержит большое количество витамина С и повышает сопротивляемость организма инфекциям.
  • Рыбий жир — содержит жирные ненасыщенные кислоты омега-3, повышающие иммунитет и способствующие регуляции процессов воспаления. Пить ежедневно по одной капсуле в сутки.
  • Пробиотики — лакто- и бифидобактерии формируют иммунный статус, создают благотворную среду для размножения клеток защитников, убивают гноеродные микробы. Содержатся в кисломолочных продуктах, моченых яблоках, квашеной капусте.
  • Облепиха — для защиты организма облепиху можно употреблять в любом виде: есть сырые ягоды, варенье, пить морсы, заваривать чаи.
  • Смесь из сухофруктов и меда — мощная витаминная смесь от вирусов и инфекций. Для ее приготовления можно брать любые сухофрукты. Их необходимо измельчить на мясорубке и добавить равное количество мёда. Для усиления эффекта можно добавить пару лимонов.
  • Травы — используются в составе различных сборов для повышения иммунитета. Это эхинацея, радиола розовая, желтокорень, женьшень, ромашка, одуванчик, чистотел, девясил и другие.
  • Эфирные масла — для ингаляций и распыления в помещении: базилик, пихта, гвоздика, лаванда, лемонграсс, майоран, мята перечная, сосна, эвкалипт, черный перец.

Заварите на завтрак зеленый чай с мёдом, достаньте варенье из облепихи или черной смородины, съешьте салатик из свежих томатов и красного перца с петрушкой и укропом. На обед потушите на растительном масле говяжью печень с морковкой или съешьте запеченный тунец с картофелем, выпейте стакан томатного сока. А на ужин выпейте йогурт или съешьте творожок со свежими фруктами и ягодами.

Такой несложный, вкусный и полезный рацион для иммунитета можно составлять каждый день.

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