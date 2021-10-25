Как повысить иммунитет в сезон ОРВИ и гриппа

Какие препараты и витамины для иммунитета нужно принимать детям и взрослым, когда нужны иммуномодуляторы, и какие продукты полезны для иммунной системы — разберем в этой статье.
Врачи утверждают, что ослабленного иммунитета у здоровых людей не бывает. Даже если человек часто простужается, но при этом болезнь проходит быстро и без осложнений, то беспокоится не о чем. Другое дело, если речь идет об иммунодефиците, который является отдельным заболеванием и требует особого подхода к лечению.
«Заподозрить ослабленный иммунитет можно, если человек часто болеет простудными заболеваниями. Если это взрослый, то больше 8-12 раз в год, если ребенок, то чаще 6-8 раз», — рассказывает аллерголог-иммунолог Людмила Бирюзова.
Слабую иммунную систему имеют пожилые люди, а также те, кто страдает болезнями крови, онкологическими и хроническими заболеваниями. Но даже и эти категории людей не всегда нуждаются в коррекции иммунитета специальными препаратами.
Здоровый сон, отказ от вредных привычек, полноценное и полезное питание помогут укрепить иммунитет без приема всяких дополнительных препаратов.
Важно! Укрепление иммунной системы — это в первую очередь работа над собой. Никакая таблетка не поможет повысить иммунитет при неправильном образе жизни.
В период сезонных заболеваний важно снизить нагрузку на иммунную систему:
Лекарственные иммуностимуляторы показаны только при вторичном иммунодефиците. Любая неграмотная стимуляция иммунной системы ведет к ее ослаблению, а не к укреплению.
Если ребенок не имеет врожденного или приобретенного иммунодефицита, то пичкать его таблетками не стоит. При частых простудах достаточно давать поливитаминные комплексы, которые посоветуют врач, а также следовать простым рекомендациям:
Если ребенок посещает общеобразовательные учреждения, приучите его соблюдать гигиену: мыть руки, не пользоваться чужими игрушками.
После перенесенного ковида врачи могут прописать прием иммуномодуляторов, а также иммуносупрессоры, иммуноглобулины и другие препараты для восстановления ресурсов организма.
«Для восстановления после коронавируса важно соблюдать полноценный рацион с распределением белков, жиров и углеводов в соотношении 1:1:3. В меню должно содержаться достаточное количество клетчатки: зелени, фруктов, зерновых, овощей», — советует врач-терапевт Наталья Карасева.
Помимо этого, необходим здоровый сон не менее 8-9 часов в сутки, умеренная физическая активность, дыхательная гимнастика и витаминотерапия.
Применение антибиотиков нарушает полезную микрофлору кишечника. На этом фоне происходит ослабление защитных сил организма, поскольку клетки иммунной системы находятся в том числе и в кишечнике.
Врачи утверждают, что при таком состоянии не нужны специальные меры, как повысить иммунитет. Достаточно придерживаться правильного питания и принимать пробиотики, которые посоветуют врач.
«Всем пациентам и особенно тем, кто имеет проблемы с желудочно-кишечным трактом, полезно после антибиотиков ввести в рацион молочные продукты, обогащенные бифидо- и лактобактериями. Организм начет лучше функционировать», — советует аллерголог-иммунолог Людмила Бирюзова.
При правильном приеме антибиотиков дополнительное стимулирование иммунитета не понадобится.
При онкологических заболеваниях помогут поднять иммунитет ежедневные прогулки на свежем воздухе, соблюдение режима дня и правильного рациона, употребление витаминов.
В домашних условиях рекомендуется употреблять женьшень и прополис, мёд и имбирный корень, элеутерококк и ромашку, эхинацею и календулу, зеленый чай и чеснок, свеклу и брокколи.
Прием поливитаминов повышает иммунный ответ после прививки и помогает организму выработать более крепкую защиту от инфекций.
«Увеличить титр антител после вакцинации помогает потребление фолиевой кислоты, витаминов В12, А, D, селена, железа, цинка, марганца, омега-3», — из исследования ученых РНИМУ им. Н. И. Пирогова.
Медики советуют принимать в поствакцинальный период поливитаминные комплексы и БАДы тем категориям пациентов, у которых иммунитет ослаблен в силу возраста либо хронических заболеваний.
При нехватке в организме витаминов и минеральных веществ защитные силы ослабевают, а риск инфицирования возрастает в разы.
Какие витамины важны для иммунитета:
«Природные естественные витамины в виде капусты, чеснока, лимона, лука, малины, клюквы — лучше, чем какие-то витаминные комплексы в таблетках. Я рекомендую чаще включать их в свой рацион», — советует врач-инфекционист Татьяна Майорова.
Натуральные витамины для иммунитета из продуктов усваиваются лучше, чем искусственные аналоги. Поэтому прежде чем покупать витаминные комплексы, пересмотрите свое меню.
Больше всего витаминов и микроэлементов в свежих фруктах. Поэтому не отказывайтесь от сезонных фруктов и старайтесь есть их каждый день.
Полезные для иммунитета фрукты:
После термической обработки часть полезных свойств фруктов снижается, поэтому лучше употреблять их в пищу свежими или делать из них фреши.
Говоря о продуктах и народных средствах для поднятия иммунитета, сложно выделить какие-то особенно важные для защитной системы. Достаточно соблюдать баланс продуктов, следить за достаточным количеством в рационе белков, жиров и углеводов, добавлять в меню больше свежих овощей и фруктов. При обычном, нормальном питании здорового человека из еды можно получить все необходимые витамины и микроэлементы.
Самыми полезными для иммунитета продуктами считаются:
Заварите на завтрак зеленый чай с мёдом, достаньте варенье из облепихи или черной смородины, съешьте салатик из свежих томатов и красного перца с петрушкой и укропом. На обед потушите на растительном масле говяжью печень с морковкой или съешьте запеченный тунец с картофелем, выпейте стакан томатного сока. А на ужин выпейте йогурт или съешьте творожок со свежими фруктами и ягодами.
Такой несложный, вкусный и полезный рацион для иммунитета можно составлять каждый день.