Как повысить иммунитет в сезон ОРВИ и гриппа

Как понять, что иммунитет ослаблен?

Врачи утверждают, что ослабленного иммунитета у здоровых людей не бывает. Даже если человек часто простужается, но при этом болезнь проходит быстро и без осложнений, то беспокоится не о чем. Другое дело, если речь идет об иммунодефиците, который является отдельным заболеванием и требует особого подхода к лечению.