Госкомитет ЧС по Башкирии предупредил жителей региона о проверке систем оповещения

Госкомитет ЧС по Башкирии предупредил жителей региона о проверке систем оповещения
Госкомитет ЧС по Башкирии предупредил жителей региона о проверке систем оповещения
Вчера, 20:13ОбществоИрина ДеревянчукФото: project.1obl.ru
С 26 по 28 октября в Башкирии пройдет проверка систем оповещения населения в чрезвычайных ситуациях, для проверки будет и осуществлен перехват каналов теле и радиовещания.

Начнутся испытания систем оповещения уже завтра, во вторник 26 октября и будут длиться до четверга, 28 октября.

26 октября в промежутке с 9:30 до 16:00 сирены услышат жители Демы, а также Калининского, Октябрьского и Орждоникидзевского районов Уфы. В среду 27 октября с 10:30 и до 16:00 вой сирен можно будет услышать в Калининском и Орджоникидзевском районах столицы.

В четверг вой сирен раздастся по расписанию среды, но уже в центральных районах Уфы: Кировском, Ленинском и Советском. В четверг сирены взвоют и в районах Башкирии. Все три дня, 26, 27, 28 октября ночью специалисты будут проверять доступ к перехвату каналов теле и радиовещания

Важно отметить, что в случае настоящей чрезвычайной ситуации сигнал подадут электрическими сиренами, громкоговорителями и гудками промышленных предприятий длительностью до пяти минут.

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