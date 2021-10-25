Госдепартамент США разработал новые правила оформления визы

В перечисленных случаях Госдепартамент предлагает оформить визу в другой стране. Россиянам рекомендовано пройти процедуру в Польше, а именно, в Варшаве. Весной этого года США увеличила перечень санкций в отношении России и выслала в рамках списка 10 дипломатов. Россией были приняты аналогичные меры, США попала в список недружественных стран.