Федеральные учреждения культуры будут закрыты в нерабочие дни в Башкирии

Федеральные учреждения культуры будут закрыты в нерабочие дни в Башкирии
Федеральные учреждения культуры будут закрыты в нерабочие дни в Башкирии
Вчера, 08:48ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: 1mediainvest.ru
В Башкирии сократили количество мест, где можно будет отдохнуть в нерабочие дни. При этом театры и музеи будут работать.

Решение было принято в рамках соблюдения указа президента от 20 октября в связи с установлением нерабочих дней в стране с 30 октября по 7 ноября. Текст решений опубликован на сайте кабмина.

В документе сообщается, что можно будет посещать только театры и музеи. Они будут работать во время длинных выходных, но при этом обеспечивая не более чем 50% посетителей, а после завершения выходных дней - не более 70%.

Все остальные федеральные учреждения культуры приостановят свое функционирование на этот период.

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