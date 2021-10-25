Федеральные учреждения культуры будут закрыты в нерабочие дни в Башкирии

В Башкирии сократили количество мест, где можно будет отдохнуть в нерабочие дни. При этом театры и музеи будут работать.

Решение было принято в рамках соблюдения указа президента от 20 октября в связи с установлением нерабочих дней в стране с 30 октября по 7 ноября. Текст решений опубликован на сайте кабмина. В документе сообщается, что можно будет посещать только театры и музеи. Они будут работать во время длинных выходных, но при этом обеспечивая не более чем 50% посетителей, а после завершения выходных дней - не более 70%. Все остальные федеральные учреждения культуры приостановят свое функционирование на этот период.

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