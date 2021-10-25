Эксперты назвали самое востребованное туристическое направление в нерабочие дни

На прошлой неделе СМИ начали сообщать о росте интереса граждан к перелетам и туристическим путевкам. Это произошло после того, как президент России Владимир Путин сообщил о нерабочих днях в первых числах ноября.

Директор АТОР Майя Ломидзе обратила внимание на настороженность граждан при выборе направления для путешествия. Она объяснила это тем, что трудно спрогнозировать обстановку, введение новых ограничений. В сложившейся ситуации россияне стали выбирать зарубежные направления, о чем сообщает infox.ru со ссылкой на Накануне.RU. По данным АТОР, были раскуплены места в дорогих египетских отелях. Туроператоры зафиксировали высокий спрос на поездки в Египет на ноябрь. Ломидзе отметила, что рейсы в эту страну практически полностью загружены. Ранее она сообщала о том, что Египет занял лидирующую позицию в рейтинге наиболее популярных у россиян направлений в нерабочие дни.

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