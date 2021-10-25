Башкирия заняла 12 место в рейтинге по уровню научно-технического развития

Башкирия заняла 12 место в рейтинге по уровню научно-технического развития
Башкирия заняла 12 место в рейтинге по уровню научно-технического развития
Вчера, 17:35ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
В сравнении с 2019 годом республика поднялась на две строчки вверх. Тем временем в тройку лидеров вошли Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. Соответствующий рейтинг субъектов России составило издание «РИА Новости».

Известно, что Башкирия заняло 12 место в рейтинге субъектов России по уровню научно-технического развития. Отметим, что в 2019 году республика занимала 14 место. Так, рейтинг по данным Росстата составило издание «РИА новости», однако, с чем мог быть связан рост научно=технического развития Башкирии не уточняется.

Примечательно, что в первую тройку вошли Москва, Санкт-Петербург и Татарстан.

Напомним, что в Башкирии планируется создание Евразийский научно-образовательный центра на базе университетов УГАТУ и БашГУ, о слиянии которых стало известно этой весной. Так, теперь уже один университет будет носить гордое название «Уфимский университет науки и технологии» — УУНТ. Несмотря на протесты студентов и сотрудников учреждений решение было принято окончательно, ведь за слияние проголосовали ученые советы образовательных учреждений.

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