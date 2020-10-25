В Уфе сменились главврачи сразу в нескольких клиниках

В Уфе сменились главврачи сразу в нескольких клиниках

Вчера, 11:30ОбществоТатьяна МайороваPhoto: Mkset.ru
Новые руководители назначены в трех медучреждениях столицы Башкирии.

В конце уходящей недели министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин подписал приказы о назначении новых главных врачей сразу в нескольких лечебных учреждениях Уфы.

Так, новым главным врачом Городской клинической больницы №10 стал бывший главврач Республиканского перинатального центра Назир Мингазов.

Его место в перинатальном центре заняла Светлана Каримова, которая до этого работала заместителем главного врача клиники «Мать и Дитя».

Третьим новым главным врачом стал Альфред Азнагулов, ставший главным врачом стоматологической поликлиники №2. Ранее он работал заместителем главного врача Республиканской стоматологической поликлиники.

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