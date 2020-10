В Башкирии жертвы коронавируса, лишившиеся средств, смогут пройти обучение бесплатно

Новая льгота касается нескольких категория жителей Башкирии, которые перенесли коронавирусную инфекцию.

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение, которым установлены льготы для жителей республики, которые перенесли коронавирусную инфекцию и при этом оказались в трудном материальном положении. Речь идет о возможности пройти бесплатно профессиональное и дополнительное переобучение. Льготы распространяются на людей, которые оказались под риском увольнения из-за ликвидации организации, сокращения штатов или рабочего дня, банкротства и т.д. Сюда же относятся люди, зарегистрированные в службе занятости не ранее 1 марта и находящиеся в поисках работы, а также выпускники образовательных организаций, получившие диплом в 2020 году.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter