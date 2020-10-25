В Башкирии жертвы коронавируса, лишившиеся средств, смогут пройти обучение бесплатно

В Башкирии жертвы коронавируса, лишившиеся средств, смогут пройти обучение бесплатно

Вчера, 10:59ОбществоТатьяна МайороваPhoto: pixabay.com
Новая льгота касается нескольких категория жителей Башкирии, которые перенесли коронавирусную инфекцию.

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение, которым установлены льготы для жителей республики, которые перенесли коронавирусную инфекцию и при этом оказались в трудном материальном положении. Речь идет о возможности пройти бесплатно профессиональное и дополнительное переобучение.

Льготы распространяются на людей, которые оказались под риском увольнения из-за ликвидации организации, сокращения штатов или рабочего дня, банкротства и т.д.

Сюда же относятся люди, зарегистрированные в службе занятости не ранее 1 марта и находящиеся в поисках работы, а также выпускники образовательных организаций, получившие диплом в 2020 году.

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