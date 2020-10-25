В Башкирии «Волонтеры Победы» отметят свой 5-летний юбилей онлайн

- Мы начинали в 2015 году с организации мероприятий, посвященных Дню Победы, презентаций и вовлечения ребят, с вручения юбилейных медалей участникам войны, а сейчас продолжаем помогать ветеранам и их семьям, проводим мероприятия для студентов и школьников, активно участвуем в жизни республики. Несколько тысяч волонтёров было задействовано в наших акциях ‒ мы благодарны каждому из них и рады, что отметить юбилей в формате онлайн сможем все вместе, – отметил член центрального штаба движения «Волонтеры Победы» Александр Юдин.