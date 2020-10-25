В Башкирии «Волонтеры Победы» отметят свой 5-летний юбилей онлайн

В Башкирии «Волонтеры Победы» отметят свой 5-летний юбилей онлайн

Вчера, 12:28ОбществоТатьяна МайороваPhoto: vk.com
Участники движения «Волонтеры Победы» в Башкирии расскажут о своем опыте, накопленном за пять лет работы.

Два дня подряд, 31 октября и 1 ноября, в Башкирии будут рассказывать о своей работе ребята, которые провели огромную работу в память о воинах Великой Отечественной войны. Члены башкирского регионального отделения всероссийского движения «Волонтеры Победы» поделятся со всеми желающими накопленным за пять лет опытом.

- Мы начинали в 2015 году с организации мероприятий, посвященных Дню Победы, презентаций и вовлечения ребят, с вручения юбилейных медалей участникам войны, а сейчас продолжаем помогать ветеранам и их семьям, проводим мероприятия для студентов и школьников, активно участвуем в жизни республики. Несколько тысяч волонтёров было задействовано в наших акциях ‒ мы благодарны каждому из них и рады, что отметить юбилей в формате онлайн сможем все вместе, – отметил член центрального штаба движения «Волонтеры Победы» Александр Юдин.

Photo:vk.com

Ожидается, что в юбилейном мероприятии в режиме онлайн примет участие свыше 2 000 человек из 50 стран. Прямая трансляция будет вестись на YouTube сразу из трех разных локаций. Чтобы получить доступ к ней требуется пройти регистрацию на официальном сайте Движения – волонтерыпобеды.рф

«Медиакорсеть» присоединяется к поздравлениям в адрес ребят. Нам довелось провести совместно с ними в этом году яркий проект «Лица Победы», в рамках которого мы рассказывали о живущих ныне ветеранах Великой Отечественной войны. Так что мы знаем не понаслышке, насколько большой объем работы они ведут и как ответственно ко всему относятся.

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