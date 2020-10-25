В Башкирии усилят рейды по проверке соблюдения масочного режима

Напомним, за нарушение масочного режима в транспорте гражданам грозит штраф в размере от одной до пяти тысяч рублей, должностных лиц могут наказать штрафом в сумме от пяти до 30 тысяч рублей, для юридических лиц установлено наказание в виде штрафа от 50 до 200 тысяч рублей.