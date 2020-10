В Башкирии усилят рейды по проверке соблюдения масочного режима

В рейдах по проверке соблюдения масочного режима в Уфе и по республике участвуют представители, как минимум, четырех ведомств.

По Башкирии продолжаются рейды с проверками соблюдения масочного режима. В них принимают участие специалисты Роспотребнадзора, Министерства транспорта и дорожного хозяйства РБ, а также представители ГИБДД и местных подразделений полиции. В открытом доступе появился отчет о недавнем рейде, проведенном на проспекте Октября. Главное внимание проверяющие уделили ситуации в общественном транспорте. Судя по отчетам, проверяющие по-прежнему находят ковидоскептиков, не желающих надевать маски. На таких упрямцев составляются протоколы об административном нарушении, которые впоследствии будут переданы в суд. Радий Хабиров изменил указ о режиме повышенной готовности в Башкирии. Главное Напомним, за нарушение масочного режима в транспорте гражданам грозит штраф в размере от одной до пяти тысяч рублей, должностных лиц могут наказать штрафом в сумме от пяти до 30 тысяч рублей, для юридических лиц установлено наказание в виде штрафа от 50 до 200 тысяч рублей. По новому указы главы Башкирии Радия Хабирова носить маски в общественном транспорте должны все без исключения.

