В Башкирии усилят рейды по проверке соблюдения масочного режима

В Башкирии усилят рейды по проверке соблюдения масочного режима

Вчера, 10:01ОбществоТатьяна МайороваPhoto: Mkset.ru
В рейдах по проверке соблюдения масочного режима в Уфе и по республике участвуют представители, как минимум, четырех ведомств.

По Башкирии продолжаются рейды с проверками соблюдения масочного режима. В них принимают участие специалисты Роспотребнадзора, Министерства транспорта и дорожного хозяйства РБ, а также представители ГИБДД и местных подразделений полиции.

В открытом доступе появился отчет о недавнем рейде, проведенном на проспекте Октября. Главное внимание проверяющие уделили ситуации в общественном транспорте.

Судя по отчетам, проверяющие по-прежнему находят ковидоскептиков, не желающих надевать маски. На таких упрямцев составляются протоколы об административном нарушении, которые впоследствии будут переданы в суд.

Напомним, за нарушение масочного режима в транспорте гражданам грозит штраф в размере от одной до пяти тысяч рублей, должностных лиц могут наказать штрафом в сумме от пяти до 30 тысяч рублей, для юридических лиц установлено наказание в виде штрафа от 50 до 200 тысяч рублей.

По новому указы главы Башкирии Радия Хабирова носить маски в общественном транспорте должны все без исключения.

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