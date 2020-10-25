В Башкирии разыскивают молодую женщину, у которой дома остался ребенок

В соцсетях распространили тревожную информацию о пропавшей без вести 27-летней женщине, которую ждет дома маленький сын.
По уточненным данным, уфимка Евгения Матвеева ушла из дома 22 октября в магазин и после этого больше не выходила на связь с домашними. Её мобильник отключен.
Родственники очень обеспокоены её отсутствием. Известно, что молодая женщина и раньше пропадала из дома и тем не менее её телефон был обычно всегда доступен ранее.
Пропавшая была одета в красное полупальто, черное платье и ботинки на высоком каблуке.
Тех, кто располагает информацией о Евгении Матвеевой, просят порзвонить по телефону 8-987-058-89-26 либо по номеру 112.