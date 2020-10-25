В Башкирии разыскивают молодую женщину, у которой дома остался ребенок

В Башкирии разыскивают молодую женщину, у которой дома остался ребенок

Вчера, 10:28ОбществоТатьяна МайороваPhoto: vk.com
27-летняя уфимка бесследно пропала два дня назад.

В соцсетях распространили тревожную информацию о пропавшей без вести 27-летней женщине, которую ждет дома маленький сын.

По уточненным данным, уфимка Евгения Матвеева ушла из дома 22 октября в магазин и после этого больше не выходила на связь с домашними. Её мобильник отключен.

Родственники очень обеспокоены её отсутствием. Известно, что молодая женщина и раньше пропадала из дома и тем не менее её телефон был обычно всегда доступен ранее.

Пропавшая была одета в красное полупальто, черное платье и ботинки на высоком каблуке.

Тех, кто располагает информацией о Евгении Матвеевой, просят порзвонить по телефону 8-987-058-89-26 либо по номеру 112.

Related news:
поиски
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы