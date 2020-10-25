Стопкоронавирус: в Башкирии выявлены еще 80 носителей Covid-19 и новая смерть от него

Стопкоронавирус: в Башкирии выявлены еще 80 носителей Covid-19 и новая смерть от него

Вчера, 13:27ОбществоТатьяна МайороваPhoto: pixabay.com
Новую сводку о ситуации с распространением коронавируса по стране и, в частности, в Башкирии опубликовал портал Стопкоронавирус.рф.

По данным федерального ресурса, за минувшие сутки в Башкирии было выявлено еще 80 носителей коронавирусной инфекции Covid-19. Таким образом общее число инфицированных жителей региона, выявленных за период, начиная с марта текущего года, составило 10 251.

По стране за эти сутки было выявлено 16 710 новых заболевших коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 4 456 случаев (26,7%) составляют контактные лица, которые переносят болезнь бессимптомно.

Выписано из стационаров в связи с выздоровлением от коронавируса, по данным портала Стопкоронавирус.рф, в Башкирии за сутки 17 человек. По России этот показатель составил 7 704 человека.

Федеральный портал также сообщил об одном летальном случае у пациента с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией. Подробности минздрав должен сообщить позднее. По стране за сутки скончались 229 носителей Covid-19.

Stories:
Коронавирус: вторая волна
Related news:
вирус
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы