Стопкоронавирус: в Башкирии выявлены еще 80 носителей Covid-19 и новая смерть от него

Новую сводку о ситуации с распространением коронавируса по стране и, в частности, в Башкирии опубликовал портал Стопкоронавирус.рф.

По данным федерального ресурса, за минувшие сутки в Башкирии было выявлено еще 80 носителей коронавирусной инфекции Covid-19. Таким образом общее число инфицированных жителей региона, выявленных за период, начиная с марта текущего года, составило 10 251. По стране за эти сутки было выявлено 16 710 новых заболевших коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 4 456 случаев (26,7%) составляют контактные лица, которые переносят болезнь бессимптомно. Выписано из стационаров в связи с выздоровлением от коронавируса, по данным портала Стопкоронавирус.рф, в Башкирии за сутки 17 человек. По России этот показатель составил 7 704 человека. Федеральный портал также сообщил об одном летальном случае у пациента с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией. Подробности минздрав должен сообщить позднее. По стране за сутки скончались 229 носителей Covid-19.

