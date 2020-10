Погода в Башкирии изменится в худшую сторону

На Башкирию надвигается циклон с дождями и снегом

Сегодня, 25 октября, по Башкирии и в Уфе ожидается преимущественно теплая погода, в течение дня по республике будут лить дожди с небольшими перерывами. Ночью столбик термометра не опустится ниже +1 градуса, днем воздух прогреется до +11 градусов. Уже завтра, по прогнозам синоптиков, погода в нашем регионе начнет стремительно ухудшаться из-за циклона, надвигающегося на Башкирию со стороны Южного Урала. Вместе с ним усилятся дожди, которые станут все чаще переходить в мокрый снег. На дорогах из-за этого стоит опасаться гололедица и снежный накат. Возможно налипание снега на провода. По данным МЧС, ветер временами может усилиться до 18 метров в секунду. Температура воздуха будет понижаться.

