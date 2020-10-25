Погода в Башкирии изменится в худшую сторону

Погода в Башкирии изменится в худшую сторону

Вчера, 09:30ОбществоТатьяна МайороваPhoto: Mkset.ru
На Башкирию надвигается циклон с дождями и снегом

Сегодня, 25 октября, по Башкирии и в Уфе ожидается преимущественно теплая погода, в течение дня по республике будут лить дожди с небольшими перерывами.

Ночью столбик термометра не опустится ниже +1 градуса, днем воздух прогреется до +11 градусов.

Уже завтра, по прогнозам синоптиков, погода в нашем регионе начнет стремительно ухудшаться из-за циклона, надвигающегося на Башкирию со стороны Южного Урала. Вместе с ним усилятся дожди, которые станут все чаще переходить в мокрый снег. На дорогах из-за этого стоит опасаться гололедица и снежный накат. Возможно налипание снега на провода.

По данным МЧС, ветер временами может усилиться до 18 метров в секунду. Температура воздуха будет понижаться.

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