Погода в Башкирии изменится в худшую сторону

Уже завтра, по прогнозам синоптиков, погода в нашем регионе начнет стремительно ухудшаться из-за циклона, надвигающегося на Башкирию со стороны Южного Урала. Вместе с ним усилятся дожди, которые станут все чаще переходить в мокрый снег. На дорогах из-за этого стоит опасаться гололедица и снежный накат. Возможно налипание снега на провода.