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Жители Альметьевска просят убрать с дома изображение «Нуреева» со змеей
Сюжеты:
Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
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Жители Альметьевска просят убрать с дома изображение «Нуреева» со змеей

Сегодня, 17:34ОбществоВиктория Куприянова
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