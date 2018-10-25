Жители Альметьевска просят убрать с дома изображение «Нуреева» со змеей

Недавно стену дома № 2 на улице Гафитуллина в Альметьевске украсило мифологическое изображение батыра, схватившего змею – сюжет из «Сна о золотой птице», татарской сказки. В чертах героя легко угадывается самый известный танцовщик из Башкирии – Рудольф Нуреев.

Рисунок с мотивами византийской иконописи выполнил греческий художник Фикос, и все бы ничего, если бы местные жители не прогневались на рисунок мастера международного класса. Им не понравилось изображение змеи – якобы это несет в себе негативные впечатления и откладывает свой отпечаток на дом. Фигурой Нуреева также остались довольны не все – творческий, с сомнительным прошлым. Почему он? Надо убирать.

«Такие дела» приводят цитату художника, объясняющую, почему батыр из сказки представлен в образе Нуреева.

«Мне сказали, что татары чувствуют свою национальную уникальность и хотели бы видеть себя в проекте, так что я выбрал самого известного в мире татарина в качестве героя истории».

Результаты исследовательской группы, которые провели соцопрос об отношении местных жителей к рисунку, показали, что все же недовольна лишь часть жителей: 43,2% относятся скорее положительно, 13,6% — положительно, 11,6% - нейтрально, 14,8% - отрицательно. 62% жильцов считают, что рисунок можно оставить.

Таким образом, «Нурееву» в Альметьевске все же быть. Возможно, и в Уфе когда-нибудь появится.