Власти Москвы перевыполнили план по строительству дорог

К сегодняшнему дню в Москве построено и введено в эксплуатацию 99 километров дорог (было запланировано 95 километров), 53 искусственных сооружения (26), а также 17 пешеходных переходов (15), пишет газета «Известия». По словам Андрея Бочкарева, темпы и объемы строительства останутся на этом уровне.