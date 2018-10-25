Фото: ИА Новости/Михаил Воскресенский
Власти Москвы перевыполнили план по строительству дорог
Сегодня, 20:20Общество
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Глава московского департамента строительства Андрей Бочкарев заявил, что в этом году власти Москвы построили больше дорог, чем было заявлено в плане.
К сегодняшнему дню в Москве построено и введено в эксплуатацию 99 километров дорог (было запланировано 95 километров), 53 искусственных сооружения (26), а также 17 пешеходных переходов (15), пишет газета «Известия». По словам Андрея Бочкарева, темпы и объемы строительства останутся на этом уровне.
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