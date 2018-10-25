В Башкирии штрафы на дорогах теперь пойдут в Дорожный фонд

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Депутаты Госсобрания Башкирии приняли сегодня поправки в закон о Дорожном фонде.
Согласно поправкам, в Дорожный фонд республики теперь будут поступать штрафы за нарушение законодательства о безопасности дорожного движения. Ранее эти деньги поступали в бюджет региона.
По словам председателя госкомтранспорта Тимура Мухаметьянова, дополнительный источник формирования Дорожного фонда позволит увеличить объём средств, направляемых на ремонт и строительство дорог межмуниципального и местного значения. Сейчас Башкирия находится на третьем месте в России по доведению средств Дорожного фонда муниципалитетам, до них доводится одна треть всего Дорожного фонда, или более 6 миллиардов рублей.
Подробнее о транспортной реформе Уфы можно прочитать здесь.
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