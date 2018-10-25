В Башкирии подняли прожиточный минимум для пенсионеров на 3,9 процента

Сегодня на пленарном заседании башкирского парламента депутаты приняли поправки в закон о порядке определения и установления потребительской корзины и прожиточного минимума в республике.

С 1 января 2019 года величина прожиточного минимума пенсионера установлена в размере 8 645 рублей. Это больше на 3,9 процента действующего прожиточного минимума пенсионеров. Эта сумма нужна для начисления социальной доплаты тем гражданам, что пенсии ниже этой величины.

На вопрос депутата Дмитрия Чувилина, неужели такой суммы хватает для нормальной жизни пенсионера, ио министра семьи, труда и соцзащиты населения Юрий Мельников сослался на существующую методику расчета прожиточного минимума.