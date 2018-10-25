Россия обвинила США в организации атаки боевых дронов на базу Хмеймим

Громкое заявление было сделано в рамках Сяншаньского форума по безопасности в Пекине. Об этом пишет RNS.

Атака дронов на российскую базу Хмеймим в Сирии произошла шестого января текущего года. Всего в нападении было задействовано 13 беспилотников. Семь летательных аппаратов были сбиты. Управление над другими было перехвачено благодаря работе систем радиоэлектронной борьбы. Сразу после попытки атаки представители Минобороны РФ заявили, что террористы получили дроны от «технологически развитого государства».

В ходе Сяншаньского форума Фомин рассказал, что все 13 участвовавших в нападении на Хмеймим беспилотника приближались к базе «единым боевым порядком». Они имели общее управление. Как раз в это время над водами Средиземного моря летал самолет-разведчик США Poseidon-8. Он планировал над акваторией на протяжении восьми часов.

Когда дроны столкнулись с работой систем радиоэлектронного подавления, то их перевели на режим ручного управления. Координировал действия беспилотников тот самый Poseidon-8. Дроны сначала отошли на некоторое расстояние от базы, а после попытались проникнуть в «так называемые дыры». Вскоре все беспилотники были уничтожены, сказал замглавы Минобороны РФ.