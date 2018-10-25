Пилоты перечислили запретные для пассажиров темы разговора

Так летчики скрывают от людей факты о террористической угрозе, о последствиях турбулентности, о качестве уборки в самолетах, а также информацию о возрасте лайнера и сложностях с приземлением. Об этом пишет RNS.

Некоторые пилоты рассказали журналистам о том, что они никогда не говорят своим пассажирам об истинной опасности турбулентности. Летчик Рон Вагнер считает, что ремни безопасности нельзя расстегивать вплоть до приземления. При прохождении зоны турбулентности самым опасным является не подлететь к потолку, а благополучно приземлиться. Люди могут упасть на подлокотники, спинки посадочных мест, а также тележки для еды и напитков. Подобное чревато серьезными травмами.

Член экипажа самолета Air China Верикс Линь никогда не сообщает пассажирам о возможной террористической угрозе. Пилот отметил, что люди могут повести себя неадекватно. Кто-то начнет паниковать, другие станут самостоятельно искать взрывное устройство. Хуже всего, когда обезумевшие от страха пассажиры пытаются во время полета открыть аварийные выходы.

Еще один летчик избегает темы о возникающих трудностях с поиском места посадки. Он отметил, что на взлетной полосе всегда много огней. Случается, что из-за этого пилоту просто не видно свою полосу для приземления.

Летчик Энди Керр летает на самолете введенном в эксплуатацию в 1968 году. Он не любит говорить с пассажирами именно об этом.