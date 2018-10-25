Глава ВТБ предрек увеличение ставок по ипотеке

Скорее всего ВТБ будет следовать за «Сбербанком» в данном вопросе, но не обгонять его. Не исключено, что кредитная организация поднимет ставки до конца текущего года. Об этом пишет RNS.

Накануне стало известно, что в понедельник «Сбербанк» увеличил ставки по ряду ипотечных кредитов на 0,4%. Свои действия представители финансового учреждения объяснили необходимостью адаптации к нынешним условиям рынка, которые изменились после того, как Центробанк в сентябре увеличил ключевую ставку. Свою роль также сыграли и общие макроэкономические изменения.