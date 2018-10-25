Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Глава ВТБ предрек увеличение ставок по ипотеке
Сегодня, 16:07Общество
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По словам главы ВТБ Андрея Костина, его структура вслед за «Сбербанком» может повысить ставки по ипотеке.
Скорее всего ВТБ будет следовать за «Сбербанком» в данном вопросе, но не обгонять его. Не исключено, что кредитная организация поднимет ставки до конца текущего года. Об этом пишет RNS.
Накануне стало известно, что в понедельник «Сбербанк» увеличил ставки по ряду ипотечных кредитов на 0,4%. Свои действия представители финансового учреждения объяснили необходимостью адаптации к нынешним условиям рынка, которые изменились после того, как Центробанк в сентябре увеличил ключевую ставку. Свою роль также сыграли и общие макроэкономические изменения.
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