ФНС: за год в 4 раза выросло число самозанятых россиян
В Федеральной налоговой службе рассказали, что за последний год в РФ стало в четыре раза больше зарегистрированных самозанятых граждан. Если 1 октября 2017 года было зарегистрировано около 600 человек, то через год их стало 2587.
Самозанятые граждане – это предприниматели, которые работают на себя и не привлекают других сотрудников. При этом их годовой оборот не должен быть более 2,4 миллионов рублей. К такой категории граждан относятся репетиторы, няни, сиделки, швеи, уборщики, фотографы, строители, а также фрилансеры, которые выполняют работу на заказ, включая написание текстов или создание графики. С прошлого года эти люди могут зарегистрироваться в налоговой службе. Об этом пишет газета «Известия».
Власти придумывают, как заставить таких граждан выйти из тени, потому что они не платят налоги и страховые взносы, но при этом пользуются медицинскими услугами и получают пенсии. Для самозанятых планируется ввести налог, в который включены взносы на медстрахование. Инициатива будет запущена в пилотном режиме в четырех субъектах РФ. Также предлагается другие меры, направленные на сокращение количества незарегистрированных самозанятых граждан, включающие поощрение за регистрацию и ужесточение наказания за неуплату налога.
Эксперты сообщают, что сейчас налоговая не имеет возможности вычислять самозанятых.