В Сеть выложили видео насекомого из Индонезии с щупальцами-рогами
Сегодня, 16:34Общество
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Пользователи Сети сняли на видео насекомое из Индонезии, похожее на мотылька, но с волосатыми щупальцами-рогами.
Как пишет издание Dni.ru, рога у насекомого растут из брюха.
Насекомое назвали пришельцем. Пользователи интернета посоветовали хозяину дому, где его обнаружили, покинуть здание.
Однако ученые смогли определить вид насекомого. Им оказался представитель Creatonotos Gangis (моль), у которого рога присутствуют в качестве приспособления для привлечения самок. Энтомологи рассказали, что самцы насекомых этого вида имеют трубки (корематы).
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