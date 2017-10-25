В Сеть выложили видео насекомого из Индонезии с щупальцами-рогами

Пользователи Сети сняли на видео насекомое из Индонезии, похожее на мотылька, но с волосатыми щупальцами-рогами.

Как пишет издание Dni.ru, рога у насекомого растут из брюха.

Насекомое назвали пришельцем. Пользователи интернета посоветовали хозяину дому, где его обнаружили, покинуть здание.