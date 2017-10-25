В одной из колоний Уфы впервые совершили никах

Священный обряд бракосочетания по мусульманским канонам был совершен в этом исправительном учреждении впервые.

В исправительной колонии строгого режима №3, расположенной в Уфе, в последние дни были сразу зарегистрированы пять браков осуждённых с женщинами, которые дожидаются их на свободе. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по РБ.

Данный факт примечателен тем, что одна из пар, помимо официальной регистрации брака, попросила провести также и мусульманский обряд бракосочетания никах.