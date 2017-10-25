В Башкирии число больных сахарным диабетом превысило 106 тысяч

Ежегодно на диспансерный учет ставят порядка 9 тысяч человек.

В республике растет число больных сахарным диабетом, на сегодня их уже 106 тысяч человек. Ежегодно на учет ставят порядка 9 тысяч вновь заболевших. Статистику заболевания озвучила сегодня на круглом столе в Госсобрании-Курултае главный внештатный эндокринолог минздрава Башкирии Полина Гусева.

По ее словам, ситуация в последние годы ухудшается. Если в 2010 году на 100 тысяч человек был 181 заболевший, то в 2016 уже 216. Наиболее распространен диабет второго типа. Из общего числа заболевших 992 человека - дети и подростки. Инвалидность из-за сахарного диабета в республике имеют 26 тысяч человек. Из относительных плюсов статистики - средняя продолжительность жизни больных с таким заболеванием: с первым типом - 52 года, со вторым - 72 года.

Как пояснила Гусева, развитию заболевания способствует высококалорийное питание, малоподвижный образ жизни и постоянные стрессы. Помимо роста числа случаев заболеваний, все чаще проявляется метаболический синдром, который является предвестником сахарного диабета. Это повышение давления и нарушение обмена веществ.