Погода в Башкирии: на этой неделе начнут замерзать реки
Сегодня, 09:50ОбществоТатьяна МайороваФото: echokirova.ru
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По прогнозам синоптиков, это произойдет раньше обычного срока.
Башгидромет сообщил примерный срок, когда реки республики должны покрыться льдом, как верный признак вступления зимы в свои права. По данным специалистов, это начнется раньше обычного срока на несколько дней.
По прогнозам синоптиков, буквально через пару недель температура воздуха в Башкирии стабильно закрепится на отметке 0 градусов и ниже. Тогда и должна начаться замерзание рек на территории всего региона
В горных районах данный процесс должен начаться еще быстрее, потому что из-за там холодной массы воздуха температура воды в реках уже сейчас колеблется между 1,5 и 3 градусами тепла.
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