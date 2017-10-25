Глава Башкирии об электронном образовании: «Пока мы барахтаемся»

«Если бы я лично не занимался этой темой, ничего бы не было, даже тех крох успеха, которые у нас присутствуют», - заявил Рустэм Хамитов.

Накануне Рустэм Хамитов провел в здании Башкирской академии государственной службы и управления выездное заседание совета по развитию электронного образования. Как оказалось, обсуждение вопросов развития электронного образования непосредственно в сфере государственной и муниципальной службы на уровне совета главы региона проводилось впервые.

Выступление ректора БАГСУ Ильгиза Кызыргулова о развитии электронного образования, применяемых в академии, снабженное слайдами, не произвело должного впечатления на главу региона. Почти все заседание Рустэм Хамитов провел в мрачном расположении духа. Тем не менее, свою речь он начал «за здравие», констатировав, что в рейтинге информатизации регионов за один год Башкирия поднялась с 31-го места в стране на седьмое.

- Всегда говорю о том, что присутствие в числе десяти лучших регионов страны – это значимый, хороший успех. Это связано с реализацией крупных проектов по информатизации в сфере образования, здравоохранения, транспорта, «Электронного Правительства», созданием на базе центров занятости населения, районных и городских библиотек Центров общественного доступа, - отметил Рустэм Хамитов.

После перечисления еще ряда заслуг по обсуждаемой теме, глава республики плавно переключился на критику.

- У нас значительно раньше, чем в других регионах, разработаны нормативная правовая база, методология, технологический инструментарий электронного образования. К сожалению, существенных практических результатов от этого мы до сих пор не получили. В должной мере не ведется работа по содержательному обеспечению электронного образования. До сих пор нет ни одной образовательной программы вуза или колледжа, которая была бы реализована в сетевой форме на республиканском портале «Электронное образование», - заявил Рустэм Хамитов.

Получалось, по его словам, что поводов для гордости в данной области вообще практически нет. Глава региона объявил, что Министерству образования республики, образовательным организациям, предприятиям нужно активнее действовать в этом направлении.

- Мы только что смотрели, как организовано электронное обучение здесь, в БАГСУ. Я задал коллегам вопрос, почему все-таки в части реализации мы слабы. Понимаем, что и отклик общества еще невысок, и специалистов мало, и интерес сформирован достаточно умеренный, и нет пары «спрос – предложение». Спроса нет настоящего, и соответствующее предложение не сформировано достаточным образом. Всё пока идёт под административным нажимом, - подытожил свои наблюдения Рустэм Хамитов.

Затем он произнес фразу, которая должна была заставить аудиторию почувствовать жгучий стыд за свою несостоятельность.

- Если бы я лично не занимался этой темой, ничего бы не было, даже тех крох успеха, которые у нас присутствуют. Не востребовано обществом, специалистами. Каждый старается замкнуться в своём домике, раковине, сделать там что-то для себя, потом отчитаться красивыми словами и на этом завершить работу. Я сознательно утрирую. Понятно, что где-то есть определённые успехи. Но в целом сказать о том, что всё это заработало, структурировалось и систематизировалось, мы не можем. Пока мы барахтаемся! – подчеркнул суровым тоном глава Башкирии.

По официальным данным, сегодня в республике имеется 13 тысяч «государевых людей», из которых 5 тысяч - это государственные гражданские служащие и 8 тысяч - муниципальные служащие. Глава Башкирии потребовал, чтобы органы власти как инициаторы развития в республике информационно-технологической сферы должны показывать пример, быть в авангарде этой работы. Но насколько это выполнимо – это уже другой вопрос.

- Требования к профессиональным знаниям, умениям государственных и муниципальных служащих становятся год от года жёстче. Предписания прокуратуры, других контрольно-надзорных органов, судебные иски часто возникают из-за ошибок исполнителей, которые что-то недоделали, не учли изменения в законодательстве и т.д. Это говорит о низких компетенциях нашего управленческого звена. Конечно, таких ошибок быть не должно, - констатировал безрадостный факт Рустэм Хамитов и призвал анализировать наиболее распространённые ошибки и стараться их исправлять.

- Не могу сказать, что наши государственные служащие не любят саму процедуру повышения квалификации. Очень даже любят. Это обычно двухнедельные поездки из муниципалитета в Уфу, достаточно свободное времяпрепровождение, не очень активная работа в части получения новых знаний, причём иногда это совмещается с отдыхом, - не без сарказма продолжил тему Рустэм Хамитов и жестко резюмировал. - Этого быть не должно!

Он пообещал оказывать давление на все структуры, в том числе муниципального, поселкового уровня, с тем, «чтобы учились, работали над собой, соответствовали современным требованиям».

- Некоторые из наших коллег считают, что если получили стол и стул в канцелярии, то всё, достигли вершины власти и компетенции. Это совершенно не так, - постарался убедить аудиторию в обратном глава региона.

Как выяснилось, управление главы республики по вопросам госслужбы и кадровой политике с начала этого года вплотную занимается системным обучением государственных гражданских служащих с итоговым тестированием. В то же время из 13 тысяч чиновников пока подали заявки только около двух тысяч человек.

- Мне говорят, что раз в три года они должны повышать квалификацию. А я считаю, что каждый год, а еще лучше каждые полгода или каждый квартал, - заявил Рустэм Хамитов. - Потому что знания прирастают очень активно, быстро. Информационный поток колоссальный. Отучить от бесцельного времяпрепровождения перед компьютерами и заставить государственного служащего работать – вот наша задача.

Ведущую роль в работе по электронному образованию государственных и муниципальных служащих он по-прежнему отвел Башкирской академии государственной службы и управления, пообещав ее переформатировать и отказаться от приёма по системе подготовки высшего образования. По этой причине те, кто уже поступил на учебу в прежнем режиме, получая второе или третье высшее образование, будут доучиваться. А потом, по словам Рустэма Хамитова, все должно кардинально измениться.

- И через несколько лет академия станет нашим главным учебным учреждением по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров для государственной и муниципальной службы, - пообещал он.

Начальник управления главы Башкирии по вопросам госслужбы и кадровой политики Рустем Хайдаров в своем выступлении отметил, что в 2018 году в части совершенствования методики обучения предполагается внедрять систему видеоуроков, вебинары, текстовые онлайн-трансляции и другие интерактивные формы. Насколько это поможет изменить ситуацию, покажет время. В перспективе систему электронного образования предполагается распространить на работников бюджетной сферы – здравоохранения, образования, социальной защиты.

Видимо, предвосхищая возможные претензии, глава региона предложил создать на портале «Электронное образование» раздел, посвящённый башкирскому языку.