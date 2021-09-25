Стало известно сколько жителей Башкирии старше 100 лет

Стало известно сколько жителей Башкирии старше 100 лет
Стало известно сколько жителей Башкирии старше 100 лет
Сегодня, 14:29ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Башстат опубликовал соответствующие данные.

Стало известно, что в Башкирии на 2021 год насчитывается 378 долгожителей, что в сравнении с 2010 годом больше на 160 человек.

Как сообщает Башстат, из 378 человек, которые преодолели вековой рубеж, 315 женщин и только 63 мужчин. Так, на одного мужчину приходится около 3-4 женщин.

Также известно, что большая часть граждан Башкирии в возрасте от 100 лет прописана в городе — 247 человек, а остальная часть предпочитает жить в селах.

Всего в начале этого года в республике проживало 19,7 тысячи человек в возрасте от 90 лет и старше.

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