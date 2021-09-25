Региональный оператор оценил вывоз мусора из Уфы в 256 миллионов рублей

Напомним, что этим летом на мусорном полигоне в Черкассах не раз происходил пожар. В частности Радий Хабиров пригрозил уволить руководство МУП «Спецавтохозяйства», если возгорание произойдет повторно, однако, когда оно повторилось никого с должности не сняли, так как, по словам пресс-службы, если в первом случае пожар произошел по вине руководства, то во втором поджог был совершен неизвестными лицами. Между тем, эксплуатацию данного полигона планируют продлить еще на 17 лет.