Региональный оператор оценил вывоз мусора из Уфы в 256 миллионов рублей

Региональный оператор оценил вывоз мусора из Уфы в 256 миллионов рублей
Региональный оператор оценил вывоз мусора из Уфы в 256 миллионов рублей
Сегодня, 16:35ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Всего на сайте Госзакупок появилось 7 заявок на вывоз мусора из 7 районов Уфы.

На сайте Госзакупок появилось 7 заявок на вывоз мусора из 7 районов Уфы, общая сумма которых составляет чуть больше 256 миллионов рублей. Заказчиком является МУП «Специализированное автомобильное хозяйство по уборке города» Уфы («Спецавтохозяйство»). Так, самый дорогой район — Октябрьский, на который планируется потратить не более 188 миллионов рублей, а меньше всего средств запланировано на вывоз мусора из Калининского района — 6,4 миллиона рублей.

Отмечается, что подрядчик обязан будет собирать на территории города твердые коммунальные отходы, а также крупногабаритные и доставлять их к мусорному полигону в Черкассах. Помимо этого, необходимо будет отчитываться о проделанной работе, в частности фотографировать мусорные контейнеры до и после погрузки. Время вывоза отходов также прописано: с 7 утра и до 11 вечера.

Финансироваться работа будет из собственных средств «Спецавтохозяйства».

Напомним, что этим летом на мусорном полигоне в Черкассах не раз происходил пожар. В частности Радий Хабиров пригрозил уволить руководство МУП «Спецавтохозяйства», если возгорание произойдет повторно, однако, когда оно повторилось никого с должности не сняли, так как, по словам пресс-службы, если в первом случае пожар произошел по вине руководства, то во втором поджог был совершен неизвестными лицами. Между тем, эксплуатацию данного полигона планируют продлить еще на 17 лет.

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