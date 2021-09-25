На реализацию карбонового полигона в Башкирии планируют потратить 702 миллиона рублей

Напомним, что тему строительства карбонового полигона Радий Хабиров затронул и на встрече с Президентом России, которая состоялась в начале августа этого года. В частности, глава региона предложил Владимиру Путину сделать Башкирию вторым регионом в России, где будет реализована программа федерального эксперимента по созданию особого режима для формирования карбоновых полигонов, методик утилизации и нейтрализации углеводородов.