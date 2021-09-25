На реализацию карбонового полигона в Башкирии планируют потратить 702 миллиона рублей

На реализацию карбонового полигона в Башкирии планируют потратить 702 миллиона рублей
На реализацию карбонового полигона в Башкирии планируют потратить 702 миллиона рублей
Сегодня, 14:07ОбществоЭлина СайфрановаФото: Vk.com / Радий Хабиров
Треть суммы поступит из федерального бюджета.

Глава Башкирии у себя в социальных сетях сообщил о создании карбонового полигона в Башкирии. Хабиров отметил, что такой полигон станет 14 в России, а сам проект уже был поддержан на заседании Экспертного совета по вопросам научного обеспечения развития технологий контроля углеродного баланса.

Известно, что оператором карбонового полигона станет уфимский вуз — УГНТУ, а работы по наблюдению парниковых газов будет осуществляться на шести различных территориях.

— Мы планируем организовать системную работу по наблюдению за парниковыми газами на шести специально выделенных территориях. Эти участки будут находиться в разных климатических зонах, отличаться типом растительности и вариантами использования, — сообщает Радий Хабиров.

Рассчитывается, что на карбоновом полигоне Башкирии будет разрабатываться и апробироваться методы мониторинга, улавливания и депонирования парниковых газов.

Так, для реализации проекта, по словам главы, необходимо 702 миллиона рублей, треть суммы — около 200 миллионов — поступит в республику из федерального бюджета. К тому Хабиров отмечает, что для контроля углеродного баланса необходимо подготовить 15 000 высококвалифицированных специалистов.

Напомним, что тему строительства карбонового полигона Радий Хабиров затронул и на встрече с Президентом России, которая состоялась в начале августа этого года. В частности, глава региона предложил Владимиру Путину сделать Башкирию вторым регионом в России, где будет реализована программа федерального эксперимента по созданию особого режима для формирования карбоновых полигонов, методик утилизации и нейтрализации углеводородов.

Для справки: Карбоновые полигоны — это территории с уникальной экосистемой, созданные для реализации мер контроля климатических газов. Они позволяют проводить в том числе ряд важных исследований в сфере экологии, таких как контроль парниковых газов, почв, обмену углекислого газа и другие.

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