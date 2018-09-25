ВКонтакте и ShowJet покажут «Молодого папу» и «Острые Козырьки»

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Самые популярные сериалы года можно будет увидеть бесплатно.
Онлайн-кинотеатр ShowJet в VK загрузил порядка 70 новых и популярных сериалов - «Молодой папа», «Мост», «Острые козырьки», «Крах», «Убийство на пляже» и многие другие.
-Для просмотра видео не нужно переходить на сторонние ресурсы или дополнительно платить за контент. Пользователю достаточно перейти в официальную группу онлайн-кинотеатра ShowJet — vk.com/showjet, - такая информация появилась в официальном сообществе кинотеатра.
Одна из последних новинок – премьера спин-оффа триллера «Волчья яма».
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