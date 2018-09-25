В России действие программы льготной ипотеки для семей продлят до 2024 года
Кремль намерен увеличить срок действия льготной ипотеки для семей до начала 2025 года.
Ипотеку льготникам можно будет и дальше брать по ставке 6% годовых. Об этом пишет RNS.
По словам сотрудников аппарата вице-премьера РФ по социальным вопросам Татьяны Голиковой, выдача займов на льготных условиях россиянам предусмотрена нацпроектом «Демография». Программа должна длиться еще шесть лет.
Недавно Голикова отметила, что в нынешнем году ипотечных кредитов по ставке 6% годовых в России было предоставлено на сумму два миллиарда рублей. Всего в текущем году на программу заложили 5,9 миллиарда рублей, в следующем году - 9,2 миллиарда рублей, а в 2020 году — 11,5 миллиарда рублей.
Нацпроект «Демография» призван в пять раз увеличить количество отечественных банков, предоставляющих ипотечные кредиты на льготных условиях. Получить такие займы могут семьи, в которых с с 2018 года по конец 2022 года родится второй или третий ребенок.