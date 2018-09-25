В России действие программы льготной ипотеки для семей продлят до 2024 года

Ипотеку льготникам можно будет и дальше брать по ставке 6% годовых. Об этом пишет RNS.

По словам сотрудников аппарата вице-премьера РФ по социальным вопросам Татьяны Голиковой, выдача займов на льготных условиях россиянам предусмотрена нацпроектом «Демография». Программа должна длиться еще шесть лет.

Недавно Голикова отметила, что в нынешнем году ипотечных кредитов по ставке 6% годовых в России было предоставлено на сумму два миллиарда рублей. Всего в текущем году на программу заложили 5,9 миллиарда рублей, в следующем году - 9,2 миллиарда рублей, а в 2020 году — 11,5 миллиарда рублей.