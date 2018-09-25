В октябре жителей Башкирии ждет дополнительный выходной

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11 октября в Башкирии отмечают День республики.
В грядущем месяце жители республики будут отдыхать на день больше, чем обычно. 11 октября в Башкирии отмечают День республики. Получается, что четверг, 11 октября, будет выходным днем, а 10 октября всех ждет сокращенный рабочий день: уйти домой можно будет раньше на один час.
Напомним, 11 октября Башкирия празднует День принятия Декларации о государственном суверенитете Башкирской Советской Социалистической Республики. В этот день в 1990 году Верховным Советом республики была провозглашена Декларация о государственном суверенитете.
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